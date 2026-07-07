Presidenta del Senado y Provoste dan oxígeno a mesa de diálogo por megarreforma a pesar de revuelta socialista

Una intensa mañana con telefonazos, mensajes y algunas reuniones tuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

Luego de que este lunes el jefe de los senadores PS, Juan Luis Castro, pusiera una bomba al proceso de diálogo, primero con anunciar que recurrirían al Tribunal Constitucional y luego en declaraciones a El Mercurio diera por muerta la mesa creada a instancias de Núñez, esta mañana había sorpresa en los otros grupos opositores.

De partida la presentación ante TC, si bien era una alternativa sobre la mesa, no había sido zanjada aún con las otras directivas de la oposición, que se reunirán el jueves para acordar un camino. En defensa de Castro, algunos en el PS sostienen que ese fue un acuerdo de toda la bancada, a pesar de que en la noche la misma directiva socialista intentó poner paños fríos al anuncio.

En el caso de la mesa de diálogo, aunque su último encuentro fue el viernes de la semana pasada, en el mismo espacio se había acordado continuar las conversaciones en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, dando tiempo hasta el viernes para que se presentaran indicaciones, idealmente consensuadas entre la oposición y el gobierno, ya que gran parte de las enmiendas por ser ajustes tributarios, requieren de patrocinio del Presidente de la República.

Sin embargo, Castro señaló en El Mercurio que “la mesa técnica ya expiró”, lo que también causó extrañeza en el gobierno y en las propias filas socialistas, donde tenían información de que antes del viernes se podría firmar un protocolo de acuerdo con algunos entendimientos. Por ejemplo, en el tema de la invariabilidad tributaria, que sería rebajada de 25 a 20 años, y se le incluiría una prima a los inversionistas y la supervisión de un organismo externo al Ejecutivo (un consejo que visara si se cumplen las condiciones para mantener la invariabilidad).

En esa postura profundió este martes, durante una entrevista con radio Pauta, donde aseguró: “No hay tratativas (con el gobierno), porque terminaron el día viernes”.

“Mesa más chica”

Consultada por La Tercera, la presidenta del Senado, si bien reaccionó con cierta compresión a la revuelta originada en el PS, recalcó que “el diálogo no ha terminado, estamos en plenas reuniones, y si tiene que ser una mesa más chica (con la marginación del PS), será una mesa más chica, pero con senadores más allá del oficialismo”.

“Yo entiendo que el PS esté planteando ir al Tribunal Constitucional, si la invariabilidad se mantiene como está. Pero si la invariabilidad sufre modificaciones y mejoras, debería haber un compromiso de no ir al TC. O sea, si salvamos y resolvemos en la misma ley esa inconstitucionalidad que ellos están viendo, no es necesario que el TC se pronuncie”, añadió Núñez.

La senadora Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unido (que agrupa a democratacristianos, al PC, al Frente Amplio y a la Frevs), que representa al sector más crítico del megaproyecto, también señaló que la mesa sigue y que asistirán cuando sean invitados nuevamente por la presidenta de la Cámara Alta.

“Si bien es cierto, no hemos sido convocados nuevamente por la mesa, porque ya comenzó el trabajo de las comisiones, yo me imagino que el ánimo de ella es seguir conversando. Nosotros estamos siempre absolutamente dispuestos al diálogo. Creemos que, a través de ese espacio, siempre es posible mejorar las iniciativas que se presentan”, indicó.

Consultada si creía que las conversaciones ya no dieron resultados en vista de la negativa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a ceder en temas centrales, Provoste agregó que “no diría que esto ha sido un fracaso. Más bien, quiero valorar el esfuerzo que ha hecho la presidenta del Senado de buscar un espacio de diálogo, de encuentro. Ahora, claro, la presidenta del Senado ha planteado varias alternativas que el gobierno ha desatendido. Planteó postergar la votación en general, el gobierno le dio un portazo”.

Y añadió: “Ahora, nosotros valoramos que igual haya logrado que se siente el ministro de Hacienda, pero, la verdad, la disposición con la que se sentó no fue la de negociar, sin embargo, ella (Núñez) sigue haciendo este esfuerzo que a mí me parece valioso”.

La senadora Loreto Carvajal (PPD), quien participó de las dos reuniones de la mesa convocada por Núñez, señaló que en el Comité Socialismo Democrático tampoco se ha acordado dar por terminadas la conversaciones. “Nosotros no hemos conversado sobre sobre los resultados de la mesa de diálogo. Estamos todavía presentando las indicaciones, viendo cómo son acogidas. Estamos haciendo el trabajo legislativo que nos convoca a nuestra responsabilidad, presentar las indicaciones para que nuestras propuestas se consignen, se voten y se discutan”, dijo Carvajal, quien junto al senador Ricardo Celis (PPD) se reunieron brevemente esta mañana con la presidenta del Senado.

El problema es que el proceso de diálogo también comenzó a ser torpedeado por sectores de la derecha, que reaccionaron con molestia al anuncio del PS de impugnar el megaproyecto ante el Tribunal Constitucional.

“La izquierda dinamitó el diálogo por la Ley de Reconstrucción. Lo ideal era un amplio apoyo, pero frente a este escenario solo queda votar y avanzar. Chile no puede esperar más”, dijo, por ejemplo, la senadora María José Gatica, jefa de bancada de RN.

Desde la izquierda también hubo voces que destimaron continuar con las tratativas.

“Por respeto a la presidenta del Senado hemos estado dispuestos al diálogo, pero en este momento quebramos todas las confianzas y conversaciones con el ministro Quiroz, pues es una persona intransigente, obsesionada y sobreideologizada, que ha demostrado no tener la madurez política ni capacidad para dialogar con quien piensa distinto y llegar a acuerdos. El jueves comunicaremos si llegaremos al TC con este tema o no, y no tenemos más reuniónes con él, no se puede dialogar con quien solo está dedicado a cuidar los bolsillos de los poderosos”, señaló el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio).