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    Política

    Alcaldesa de Quilicura denuncia escalada de amenazas: “Hay un sujeto con orden de alejamiento porque incluso entró al municipio”

    Paulina Bobadilla aseguró que desde hace un año recibe mensajes intimidatorios a través de sus redes sociales, audios con amenazas e incluso un hombre entró a la muncipalidad gritándole.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Luego que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunciara amenazas de muerte en su contra, otra jefa comunal de la Región Metropolitana, la primera autoridad de Quilicura, Paulina Bobadilla, denunció una ola de intemidaciones en su contra.

    Según explicó la alcaldesa, más allá de las descalificaciones y mensajes sin fundamento en las redes sociales del municipio y de las redes personales de ella, hace un año comenzó a recibir mensajes de otro calibre, palabras intimidatorios a través de Instagram, audios con amenazas e incluso la aparición de un individuo en el municipio que llegó a buscarla entre gritos y amenazas.

    Consultada por qué ahora decidió denunciar públicamente la situación sostuvo que: “dado el nivel de violencia, crimen y narcotrafico que hay en Chile y en los barrios de todas las comunas pensé que era innecesario personalizar la crisis en mi. Sí hice las denuncias y se tomaron las medidas correspondientes. De hecho hoy hay un sujeto con orden de alejamiento porque incluso se atrevió a ingresar al municipio”.

    En esa misma línea, añadió que “somos varios alcaldes los que estamos viviendo esta situación, lo que quiere decir que el criminal ya no tiene miedo a nada, se sienten con la tranquilidad de poder hacer lo que quieren y no les pasará nada. Al sacar la voz les estamos diciendo que nada detendrá nuestro trabajo en contra del crimen, pero también estamos llamando al gobierno que debe sumarse con toda la fuerza del Estado, los alcaldes necesitamos apoyo concreto para enfrentar la crisis de seguridad que azota al país”.

    Más sobre:amenazasalcaldesa de QuilicuraPaulina Bobadilla

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