Fisuras en el PS por megarreforma: Bancada desafía a Vodanovic y reafirma requerimiento al TC

Las diferencias internas al interior del Partido Socialista (PS) quedaron expuestas este lunes luego de que parlamentarios de la colectividad marcaran distancia de la conducción encabezada por su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, en medio de la estrategia opositora para enfrentar la megarreforma impulsada por el gobierno.

El episodio se desencadenó luego de que la bancada de diputados socialistas anunció que presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la cláusula de invariabilidad tributaria del proyecto.

La decisión -a la que se plegaron los senadores Juan Luis Castro (PS) y Vlado Mirosevic (PL)-, fue comunicada tras haber concluido el proceso de coordinación entre las distintas fuerzas opositoras, que habían acordado sostener la decisión hasta este jueves.

La situación obligó posteriormente a los presidentes de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, y del PPD, Raúl Soto, a realizar una declaración pública en la que llamaron al “orden” dentro de la oposición y aclararon que la decisión conjunta respecto de un eventual requerimiento al TC aún no había sido adoptada.

Incluso, Ortiz reveló que, tras conocerse los anuncios, tomaron contacto con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, asegurando que “está igual de sorprendida que todos nosotros por estas declaraciones”.

Cicardini reconoce diferencias con la estrategia de negociación

La primera señal provino de la senadora Daniella Cicardini, quien reconoció públicamente que mantiene discrepancias respecto de cómo la directiva socialista ha llevado las conversaciones con el Ejecutivo.

“Yo creo que hay que concurrir a los espacios que sean necesarios para ver si es que hay disposición del gobierno”, sostuvo inicialmente.

No obstante, cuestionó el sentido de continuar dialogando cuando, según afirmó, el Ejecutivo descartó modificar el núcleo del proyecto.

“ Cuando en la primera reunión te dicen que no hay posibilidad alguna de moverse ni un ápice en el corazón de la megarreforma, yo no sé para qué seguimos sentados en una mesa si al final no se va a lograr absolutamente nada ”, afirmó.

La legisladora añadió que esa diferencia aún debe resolverse al interior del PS, remarcando que “eso es parte de lo que vamos a seguir conversando dentro del Partido Socialista, porque tengo diferencias de cómo se ha abordado la discusión con el gobierno con respecto a esta mala reforma para Chile ”.

Las declaraciones las emitió poco después de que la bancada socialista anunciara oficialmente el requerimiento al Tribunal Constitucional.

“Nosotros ya tomamos una decisión”

De igual modo, el diputado Daniel Manouchehri respondió a las críticas formuladas por los presidentes del PPD y la DC.

El parlamentario aseguró que la decisión de acudir al TC ya fue adoptada por unanimidad por la bancada socialista y dejó en claro que esa determinación no depende de las conversaciones encabezadas por la mesa del partido.

“Existe un consenso respecto de ir al Tribunal Constitucional y la bancada de diputados socialista (...) acordó de manera unánime recurrir al TC”, afirmó.

Consultado por la aparente contradicción entre el anuncio de la bancada y la estrategia coordinada que impulsaba la directiva socialista junto al resto de la oposición, Manouchehri expresó que “nosotros tenemos una decisión de la bancada del PS de recurrir al TC. Desconocemos cómo está llevando la presidenta del Partido Socialista las conversaciones tanto con el gobierno como con el resto de los partidos ”.

Asimismo, marcó distancia respecto del liderazgo de Paulina Vodanovic.

“La presidenta del partido podrá sacar un comunicado de prensa, pero nosotros ya tomamos una decisión y esa decisión es ir al Tribunal Constitucional”, enfatizó.

El diputado incluso cuestionó directamente la conducción política que ha tenido la negociación, al manifestar que “la verdad es que no compartimos la manera de cómo se han conducido las negociaciones del Partido Socialista con el gobierno, pero creo que eso es parte de la discusión interna que tenemos”, indicó.

Pese a ello, afirmó que el PS mantiene una definición política común.

“El Partido Socialista ha definido una línea política que es rechazar la reforma”, sentenció.