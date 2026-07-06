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    Cristiano Ronaldo deja abierta opciones en Portugal: “Fue mi último Mundial, sí, pero ahora tendré tiempo para pensarlo”

    El Bicho aseguró que no quiere tomar decisiones en caliente, aunque no pudo esconder su tristeza tras la eliminación de Portugal: “me da mucha pena dejar el mundial así”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Cristiano Ronaldo deja abierta opciones en Portugal.

    A pesar de la evidente tristeza, Cristiano Ronaldo no rehuyó a los medios tras la derrota ante España. En su última Copa del Mundo, el astro y capitán de Portugal no pudo esconder su frustración ante la eliminación en octavos de final.

    “Podríamos haberlo hecho mejor en esta Copa del Mundo, pero fuimos eliminados por uno de los equipos que llegarán a la final o estarán cerca de ella. Creo que fue un partido muy disputado. Dimos lo mejor de nosotros, y cuando eso sucede, no hay nada de qué quejarse”, fue la reflexión del jugador de Al Nassr.

    En la misma línea, el Bicho reiteró sus declaraciones de la previa, cuando dijo sentirse tranquilo por todo lo que ha entregado en esta competición, tanto como lo ha hecho en su extensa carrera y su sexto Mundial.

    “Hoy me desperté con la conciencia tranquila. Di lo mejor de mí. Gané tres títulos con Portugal; antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ninguno. Estoy feliz. El título más importante que ha ganado la selección nacional fue la Eurocopa 2016, que para mí tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente. Repito, me voy con la conciencia tranquila, di lo mejor de mí. Mañana será un nuevo día y la vida continúa”, advirtió el de Funchal.

    A pesar de que su entorno había filtrado su partida del equipo nacional, el atleta no fue tan tajante a la hora de analizar el fututo. Más aún, dejó abierta la puerta a la posibilidad de seguir como emblema de la escuadra lusa.

    “Siempre lo he dicho, no tomo decisiones en el fragor del momento, ni quiero desviar la atención de lo que se hizo en el Mundial por una decisión personal. Ustedes me preguntan por mi futuro con la Selección Nacional… Fue mi último Mundial, sí, pero ahora tendré tiempo para pensarlo", aseguró el delantero.

    Tristeza profunda

    Un torbellino de sensaciones para el exjugador de Real Madrid. A sus 41 años, el astro sabe que le retiro está cerca, pero tampoco quiere adelantarse a los hechos, en un momento de suma tristeza en su largo recorrido futbolístico.

    “Me da mucha pena dejar el Mundial así, pero como dije ayer en la rueda de prensa, lo di todo, di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con mi familia. No tomaré decisiones precipitadas”, reiteró ante los medios en Dallas.

    Sobre la derrota en sí, aclaró que “podría haber caído de cualquier lado, España tuvo algo de suerte al marcar en los últimos instantes, pero así es el fútbol. En general, fue un partido muy disputado”.

    Asimismo, CR7 tuvo palabras para la partida de Roberto Martínez: “lo que quiero decirle al entrenador es que me encantó trabajar con él. Un gran técnico, una gran persona, y lo que hizo por Portugal es admirable. Ganó un título para Portugal. Mucha gente no lo valora, pero Portugal no había ganado nada antes, y últimamente ha estado ganando títulos, y eso demuestra lo bueno que hay que ser para ganar un título para Portugal. Quiero darle las gracias y desearle mucha felicidad”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de PortugalCristiano RonaldoSelección de España

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