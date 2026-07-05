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    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    El técnico de Francia valora la clasificación a cuartos de final tras vencer por 1-0 a la Albirroja.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”. Hu Xingyu

    Didier Deschamps destacó la dificultad del triunfo de Francia por 1-0 sobre Paraguay en el Mundial. El técnico galo valoró la capacidad de su equipo para superar un partido exigente. “No ha sido sencillo”, resumió el entrenador, quien incrementa sus cifras como el DT con más victorias en la historia de la Copa del Mundo. Llegó a 18 festejos.

    Deschamps abordó el planteamiento del equipo de Gustavo Alfaro y reconoció las complicaciones que suelen presentar los equipos de la Conmebol. “Juegan con todos los recursos posibles. No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio. Pero defendieron bien. Siempre es complicado contra estos equipos sudamericanos”, afirmó.

    Francia superó por la mínima a Paraguay. Hu Xingyu

    El seleccionador francés también explicó por qué pidió una protección especial para Kylian Mbappé durante el encuentro. “Les pedí a los jugadores más corpulentos del equipo que fueran a proteger a Kylian, porque no quiero perder a mis jugadores para lo que resta de la competencia”, comentó.

    “Recordé el partido contra Uruguay en el Mundial de 2018, en el que tuve que sacarlo porque literalmente lo iban a destrozar”, complementó.

    Por último, Deschamps destacó la fortaleza del plantel para sacar adelante un partido complejo. “Tengo un grupo unido con un excelente estado de ánimo. Hemos estado en dificultades, como muchos otros equipos también. Pero hemos hecho lo que era necesario para sacar el partido adelante”, concluyó.

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