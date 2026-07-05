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    Reviven la semifinal de Qatar: cuándo y dónde ver Francia vs. Marruecos, primera llave de cuartos de final del Mundial 2026

    El choque entre galos y magrebíes es el primero confirmado para la serie de los ocho mejores de la Copa del Mundo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Francia y Marruecos reeditarán la semifinal de Qatar 2022. Manu Fernandez

    Este sábado se determinó la primera serie de cuartos de final del Mundial 2026. Francia y Marruecos avanzaron de ronda y ya están entre los ocho mejores de la cita de Norteamérica, luego de superar a Paraguay y Canadá, respectivamente.

    En el primer turno de la jornada, abriendo los octavos de final, el elenco africano derrotó con un holgado 3-0 a los canadienses, en Houston. Fue en el segundo tiempo cuando los Leones del Atlas construyeron el triunfo. Un doblete de Azzedine Ounabhi, más el tanto de Soufiane Rahimi, fueron las anotaciones de la escuadra que dirige Mohamed Ouahbi, entrenador que fue campeón con Marruecos en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

    Por su parte, a Francia le costó abrir el partido ante el planteo defensivo de Gustavo Alfaro. Recién a 20 minutos del final, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, Les Bleus lograron derribar la muralla guaraní y se quedaron con un trabajado triunfo. El crack del Real Madrid sigue sumando goles en esta mediática batalla paralela que libra con Lionel Messi. Ya son 19 tantos en Copas del Mundo para el francés, a uno del registro de la Pulga.

    Se reeditará una de las semifinales del Mundial de Qatar 2022. El 14 de diciembre de aquel año, en el estadio Al Bayt de Al Khor, con 68.294 espectadores, Francia se impuso por 2-0 a Marruecos, para acceder a la final de esa edición, que terminaría cayendo con Argentina en tanda de penales. Theo Hernández (5′) y Randal Kolo Muani (79′) fueron los anotadores del conjunto europeo.

    Si bien es de otra categoría, el año pasado se dio un duelo entre franceses y marroquíes en canchas nacionales. Fue por las semifinales del Mundial Sub 20. En Valparaíso, empataron 1-1 en 120 minutos. Luego, en penales, ganaron los africanos 5-4, pasando a la final, que le ganarían a Argentina.

    Cuándo es el partido y dónde seguirlo

    Esta serie abrirá los cuartos de final del Mundial. Se jugará el próximo jueves 9 de julio, a las 16.00 horas de Chile, en Boston. En televisión, el duelo se podrá ver en DSports y Paramount+. En los próximos días se confirmará si se emitirá en televisión abierta (Chilevisión es el dueño de los derechos).

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