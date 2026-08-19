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    El técnico de Estudiantes confirma la superioridad sobre la UC: “Fuimos mucho más en los 180 minutos”

    Alexander Medina celebró la clasificación del Pincharrata a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Asimismo, advirtió que “ellos sacaron un resultado inmerecido como visitante”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El entrenador de Estudiantes de La Plata Alexander habló de la superioridad de su equipo sobre la UC. FOTO: Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Estudiantes de La Plata clasificó a lo grande a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La goleada de 3-0 ante Universidad Católica, en el Claro Arena de Santiago, no hizo más que confirmar la superioridad del cuadro argentino sobre el subcampeón chileno. Así lo resumió su técnico Alexander Medina.

    “A mí me gustó la clasificación, me gustó el partido. Esta es una calificación muy merecida para nosotros, ya que en los 180 minutos fuimos mucho más. Yo creo que allá en La Plata que tendríamos que haber sacado una diferencia, y no lo hicimos. Incluso, creo que jugamos mejor que hoy”, explicó el Cacique.

    En la misma línea, el adiestrador uruguayo de los pincharratas analizó lo que ocurrió en el partido de vuelta, después de que “hice los cambios tras el 2 a 0, porque ahí lo que tratamos de hacer es darle un poquito más de equilibrio al equipo, creo que lo logramos”.

    “Un gran rival”

    Lo cierto es los cruzados cometieron errores puntuales que les impidieron seguir avanzando en el torneo internacional. Encima, la gran cantidad de bajas afectó el rendimiento de los de la franja, tal como aseguró el DT de los albirrojos.

    “Ni que hablar que jugamos ante un buen rival. Ellos tienen muy buenos futbolistas, es cierto, pero hoy llegaron con algunas bajas dentro de su equipo base y eso los perjudicó, sobre todo, para sostener un rendimiento a lo largo del partido. Porque ellos se exigieron mucho allá en La Plata, donde sacaron un resultado inmerecido”.

    Asimismo, Medina agregó que “por mi forma de ver, nosotros teníamos que haber ganado en Argentina. Y bueno, después, compitieron bien. Sin embargo, creo que nosotros fuimos justos ganadores, porque fuimos un poco más. Pero tienen muy buenos futbolistas, están muy bien entrenados por Daniel Garnero”.

    Además, concluyó que “la Universidad Católica siempre es un equipo que está en los primeros lugares de Chile, lo ha demostrado en esta Copa Libertadores, hasta esta fase. Es un rival durísimo, tanto de visitante como de local”.

    El técnico de Estudiantes de La Plata tuvo elogios para las instalaciones de la escuadra universitaria: “tienen un lindo estadio, muy moderno, con buena funcionalidad, una cancha con un césped muy rápido, en muy buen estado. Da gusto jugar en este tipo de estadios, la parcialidad acompañó, apoyó, lo metió en partido, cuando de repente el equipo lo necesitó. La verdad es que fue un gusto venir al estadio de la Católica. Después, obviamente que vamos a pensar al cuarto. Si vos me preguntas a mí, prefiero que pasen todos los argentinos, porque así le da nivel a nuestra liga”.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresAlexander MedinaUniversidad CatólicaEstudiantes de La Plata

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