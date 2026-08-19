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    Nacional

    Suboficial en retiro de Carabineros balea a delincuente durante robo a su hijo en Puente Alto

    El exfuncionario policial utilizó su arma de fuego particular para repeler el asalto.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un exfuncionario de Carabineros baleó durante la noche de este martes a un delincuente, luego de un intento de robo a su hijo en las afueras de su domicilio en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron cuando la víctima, hijo del uniformado, llegó en su vehículo al domicilio ubicado en pasaje Río Cisne de la comuna, ocasión en que fue interceptado por tres sujetos.

    Los individuos, con sus rostros cubiertos y aparentemente armados, amenazaron a la víctima con el fin de sustraerle su teléfono celular y las llaves del vehículo.

    El hecho fue divisado por su padre, un Suboficial Mayor de Carabineros en retiro quien salió del domicilio, se identificó como Carabinero, y repelió el asalto haciendo uso de su arma particular y debidamente inscrita.

    A raíz de los hechos, uno de los sujetos resultó herido en uno de sus brazos y fue reducido por vecinos, mientras que los otros dos se dieron a la fuga en dirección desconocida.

    El detenido corresponde a un hombre de 22 años, el cual fue trasladado al Hospital Sótero del Río y se encuentra fuera de riesgo vital.

    Más sobre:CarabinerosPolicialPuente Alto

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