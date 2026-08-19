Matías Claro tras la eliminación de la UC en la Copa Libertadores: “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos”.

La UC quedó eliminada de la Copa Libertadores ante Estudiantes. Tras el encuentro, el presidente de Cruzados, Matías Claro, se refirió a las críticas de los hinchas por la conformación del plantel y los objetivos que tendrá el club durante el resto de la temporada.

“Es difícil hacer análisis en un minuto en que uno está con bastante pena, frustración y dolor por una eliminación. Siempre que te eliminan de un campeonato, especialmente uno como la Copa Libertadores, es muy duro”, comenzó señalando el dirigente.

“Tuvimos partidos increíbles, ganamos en Brasil, ganamos en Argentina. El mismo partido anterior con Estudiantes fue bastante bueno. Logramos resultados increíbles de visita, no se nos dio de local”, añadió.

En esa línea, planteó que el análisis se realizará una vez que haya pasado el impacto de la eliminación. “Estamos con bastante pena y dolor, un poco con la cabeza nublada. Creo que es mejor esperar para el análisis y en este minuto hay que empatizar con el dolor de todos los hinchas por haber quedado eliminados de una Copa que nos tenía tan ilusionados”, agregó.

La UC fue goleada por Estudiantes. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El presidente de Cruzados también fue consultado por los cuestionamientos de los hinchas y los cánticos. “Obviamente la autocrítica siempre va a estar, los análisis van a estar, pero lo primero es empatizar con el hincha que está sufriendo en este minuto”, respondió.

El directivo reconoció que el club intentó incorporar jugadores durante el mercado. “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos. Entremedio tuvimos algunas lesiones que nos complicaron en esa búsqueda y tuvimos que cambiar decisiones. Así es el fútbol, nunca nadie tiene asegurado ganar, eso se pelea partido a partido”, indicó.

Sobre el encuentro ante Estudiantes, Claro señaló que la UC logró posicionarse bien durante la primera parte. “Competimos hasta un error que significó el gol de Estudiantes. De ahí se nos complicó mucho. Partiendo el segundo tiempo nos hicieron el 2-0 y realmente teníamos un rival de jerarquía. Estando 2-0 abajo, con todas las bajas que teníamos, era muy difícil poder dar la vuelta”, explicó.

El dirigente también respaldó al plantel. “Tenemos que recuperarnos, volver a pararnos. El sábado tenemos un partido muy importante. Tenemos que ganar el Campeonato Nacional, queremos clasificar a la Copa Libertadores el próximo año y queremos, de las lecciones de este año, poder mejorar para tener un papel aún mejor el próximo”, expresó.

Respecto de las metas para el resto de la temporada, aseguró que la UC continuará disputando el título mientras exista una opción. “Vamos a jugar la Copa Chile y la queremos ganar. El título lo vamos a pelear mientras matemáticamente sea posible, pero obviamente un hito muy importante para cualquier club es poder clasificar a la Copa Libertadores, porque eso permite planificar mucho mejor el próximo año”, afirmó.

Finalmente, ante una nueva consulta por una eventual falta de ambición de la dirigencia para reforzar el equipo, Claro rechazó esa interpretación. “Creo que es una opinión más personal. Nosotros tenemos una gran ambición. Creo que lo mostraron los jugadores que entraron a la cancha. La cantera, que es parte importante de nuestro proyecto deportivo, hoy tuvo una oportunidad de demostrar su juego”, respondió.

“La ambición y las ganas de ganar siempre están en este equipo, están en la dirigencia y están en todos los hinchas católicos”, cerró.