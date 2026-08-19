El sueño terminó en pesadilla: Estudiantes le pasa por arriba a la UC y la elimina de la Copa Libertadores

Futbol, Universidad Catolica vs Estudiantes de La Plata. Copa Libertadores 2026. El jugador de Estudiantes de La Plata Guido Carrillo, centro, marca un gol contra Universidad Catolica durante el partido de octavos de final de Copa Libertadores realizado en el Claro Arena de Santiago, Chile. 18/08/2026 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Universidad Catolica vs Estudiantes de La Plata. 2026 Copa Libertadores Championship. Estudiantes de La Plata’s player Guido Carrillo, center, scores against Universidad Catolica during round 16 Copa Libertadores Championship match at Claro Arena stadium in Santiago, Chile. 18/08/2026 Dragomir Yankovic/Photosport

El sueño continental de Universidad Católica se acabó con dureza. Un diezmado elenco cruzado se jugaba el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, rival que no atraviesa un momento tan luminoso, pero que tiene una profunda raigambre copera. Lo que manifestó imponiéndose con claridad 3-0 en el Claro Arena.

¿Cómo sobrevivir sin Fernando Zampedri? Esto se convirtió en un quebradero de cabeza para Daniel Garnero. Fue el lunar del partido de ida: perder al goleador histórico para la revancha. El Toro fue una de las numerosas bajas del equipo, eso sí era la más relevante. Porque se perdía, inevitablemente, poder de fuego en el área rival. Cuevas y Díaz tampoco estaban disponibles. Esto se cruzaba con la decisión de Cruzados de no reforzarse para el segundo semestre (Agustín García Basso apareció sobre la hora, como “oportunidad de mercado”).

La esperanza estaba puesta en la reaparición de Clemente Montes. Pero inició en el banco. Como era de esperarse, Justo Giani se ubicó en la demarcación del 9, mientras que Diego Corral y Martín Gómez ocuparon los extremos (con obligaciones defensivas y ofensivas). La apuesta por ‘Pesadilla’ no resolvió los problemas. En la zaga, Daniel González pasó a ser lateral (Cerezo fue baja por una sinovitis) y Agustín Farías acompañó a Ampuero en el fondo. Le ganó la pulseada a Gary Medel.

“Parada difícil, pero muy linda de jugar”, planteó el DT antes de un encuentro que se fue desarrollando como una extensión de lo sucedido en La Plata. En el marco de un duelo táctico y algo ríspido en la primera mitad, Estudiantes avanzaba contra una Católica que ponía a sus nominales punteros como volantes, para armar una doble línea de cuatro en retroceso. Tal como en la ida, Jimmy Martínez era quien rompía para acompañar al ariete (Giani).

Hasta antes del 1-0, la UC no pasaba grandes zozobras en la zaga. Sin embargo, tampoco le generaba peligro al arco de Muslera. De lo poco que llegó fue con un remate de Giani contenido por el uruguayo, en los 14′. Martín Gómez, por la izquierda, no era aporte en ataque. Corral, por la derecha, ganó un par de veces la banda por pases de González. Pero las jugadas no terminaron bien.

Quien tomaba las riendas en los cruzados era Fernando Zuqui: desde tener el balón y elaborar, hasta hablarle al juez Wilmar Roldán por algún cobro. Por contraparte, Martínez no tenía su jornada de mayor claridad, mientras que Mena sufría en la marca con los ataques ‘pincharratas’.

Esta extensión del partido de ida tuvo su principal manifestación con la apertura de la cuenta. Joaquín Correa, quien reemplazó al lesionado Tiago Palacios, marcó el primero en los 44′. Recibe por el medio (mal cruce de Farías) y remata de frente al marco. No fue un contragolpe. Fue una acción elaborada.

Estaba cantado el ingreso de Montes. Así sucedió para el segundo tiempo. Pero reemplazó a Corral, no a Gómez. Se notaba su falta de fútbol, pero lo disimuló con ganas y potencia. Entró abierto a la derecha, pero luego se fue al centro. Estudiantes, cuadro copero por excelencia, supo pegar en los momentos precisos. En los 53′, clavó el 2-0. Centro de Mancuso y Guido Carrillo aumentó la ventaja. El 9 cabeceó entre González y Farías.

Garnero movió piezas para hacer de su equipo más ofensivo. Entró Arancibia (otro averiado) y Palavecino. También ingresó Amaro Pérez, de 16 años, de escasa experiencia en Primera. La señal de que la UC llegó a la llave con problemas, porque las alternativas eran pocas. El mejor tramo del equipo se vio en ese instante, a punta de ímpetu, más no claridad.

En los 84′, el doblete de Carrillo sentenció todo. Estudiantes fue más en el Claro Arena y en general en la eliminatoria. Mientras que los hinchas cruzados se descargaban contra los dirigentes, recriminando su poca ambición deportiva. Ante una oportunidad única, la UC optó por una austeridad. O derechamente mezquindad, sobre todo comparado con Colo Colo y la U, que sí sumaron refuerzos sin jugar copa. Desde que fue finalista en 1993, solo dos veces llegó a cuartos: 1997 y 2011. La tercera era posible, pero no pudo. O a lo mejor, no quiso.

Con esta clasificación, Estudiantes de La Plata espera rival: Rosario Central o Corinthians. La ida, en Argentina, terminó igualada. El jueves se juega la revancha en Sao Paulo.

Estudiantes eliminó a la UC. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; D. González, A. Farías (59’, S. Arancibia), B. Ampuero, E. Mena; F. Zuqui, J. Valencia (79′, A. Canales), J. Martínez (59’, M. Palavecino); D. Corral (46′, C. Montes), J. Giani y M. Gómez (71′, A. Pérez). DT: D. Garnero.

Estudiantes: F. Muslera; E. Mancuso (82′, V. Pierani), S. Núñez, T. Palacios, G. Benedetti; E. Piovi, A. Castro (60′, G. Neves); B. Rodríguez (60′, E. Meza), Tiago Palacios (35′, J. Correa), J. Tobio Burgos (60′, E. Cetré); y G. Carrillo. DT: A. Medina.

Goles: 0-1, 44′, Correa, recibe por el medio y remata de frente al marco; 0-2, 53′, Carrillo, cabezazo tras centro de Mancuso; 0-3, 83′, Carrillo, conecta envío de Cetré.

Árbitro: W. Roldán (COL). Amonestó a Valencia, Farías (UC); Benedetti, T. Palacios, Piovi (E).

Estadio Claro Arena. Asistieron 20 mil personas, aprox.