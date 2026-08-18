SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”

    El Niño Maravilla ofreció su primera conferencia de prensa como refuerzo de la escuadra canadiense que milita en la MLS, de la que se transformó en el Jugador Franquicia. Explicó las motivaciones que lo llevaron a elegir la competencia norteamericana.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Alexis Sánchez, con la camiseta de su nuevo club. (Foto: @cfmontreal)

    Alexis Sánchez empieza a imbuirse del rol que tendrá en el Montreal. El Niño Maravilla se presenta a su primera conferencia de prensa como nueva figura del equipo canadiense que milita en la MLS estadounidense. La denominación tiene carácter de formalidad: el Niño Maravilla es Jugador Franquicia (o Designated Player). Es decir, una auténtica insignia de la institución frente a la liga.

    El tocopillano se percibe entusiasmado. Lo refleja apenas explica por qué eligió la competencia norteamericana para continuar su carrera. “Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces dije: ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?’“, declaró.

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”

    El bicampeón de América dejó claro que la ambición que ha caracterizado su trayectoria sigue intacta. “Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Barcelona, Arsenal, Inter. Venir a Canadá es un desafío. El Montreal es un club que confió en mí. Una de las cosas por las que vine aquí es para hacer crecer al club y salir campeón”, explicó, respecto de los objetivos que se plantea.

    El delantero afirma que llega en buena forma. “Estuve entrenando en Italia. Obviamente, me faltan partidos, pero con el tiempo y con el correr de los minutos me sentiré mejor”, especificó. De paso, desterró cualquier atisbo de aprensión por su longevidad, considerando que ya tiene 37 años. “Siempre digo que mi cuerpo es como el de un joven de 25 años. Me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme pronto”, puntualizó.

    El desafío y el retorno

    Sánchez empieza a entender el contexto en el que se moverá. “Me dijeron que el hockey es muy famoso aquí, así que espero que el fútbol sea lo mismo. Que la gente vaya al estadio, que disfrute en familia y poder darles una alegría a los hinchas”, reflejó.

    Finalmente, delineó un posible retorno a Chile, aunque no habló del plano competitivo. “En mi país soy muy querido por los niños, por las abuelitas, y estoy muy contento por eso. Me gustaría volver a Chile algún día para enseñarles a los niños lo que les enseñé a los compañeros que tuve en el Inter, en el Marsella y otros equipos. En Chile hay niños que quizás no tienen a alguien como yo para aprender. Me gustaría traspasarles toda mi experiencia después de jugar en los mejores clubes del mundo”, concluyó.

    Más sobre:Alexis SánchezMontrealMLSFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Heladas, enfermedades y plagas: Jaime Campos advierte una “próxima temporada compleja” para la agricultura

    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Lo más leído

    1.
    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    2.
    Los goles y gambetas de Alexis Sánchez en su primer entrenamiento con Montreal

    Los goles y gambetas de Alexis Sánchez en su primer entrenamiento con Montreal

    3.
    15 años sin estar entre los ocho mejores: la UC sale a saldar su principal deuda en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    15 años sin estar entre los ocho mejores: la UC sale a saldar su principal deuda en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    4.
    US$ 1,7 millones, el regreso de Montes y sobrevivir sin Zampedri: todo lo que se juega la UC ante Estudiantes

    US$ 1,7 millones, el regreso de Montes y sobrevivir sin Zampedri: todo lo que se juega la UC ante Estudiantes

    5.
    Vientos de cambio: el duro ultimátum de Erick Pulgar a Flamengo por la extensión de su contrato

    Vientos de cambio: el duro ultimátum de Erick Pulgar a Flamengo por la extensión de su contrato

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”
    Chile

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Volcán Villarrica se mantiene bajo alerta técnica verde: se registró “incandescencia nocturna persistente”

    Tras malas cifras del PIB del segundo trimestre, la economía chilena ¿entró en recesión técnica?
    Negocios

    Tras malas cifras del PIB del segundo trimestre, la economía chilena ¿entró en recesión técnica?

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”

    “Esta etapa es más especial que la primera”: José Mourinho es presentado oficialmente como el nuevo DT del Real Madrid

    Con un exdirector del IND: COCh nombra una comisión para administrar la Federación de Tenis de Chile

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales
    Cultura y entretención

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Federico García Lorca y Pablo Neruda: una gran amistad destruida por la Guerra Civil Española

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU
    Mundo

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Trump confirma que no hay conversaciones previstas con Irán tras expirar el acuerdo suscrito en junio

    Cómo Irán se prepara para un conflicto interno y externo mientras crece temor a una escalada nuclear por parte de EE.UU.

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón