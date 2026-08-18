Alexis Sánchez empieza a imbuirse del rol que tendrá en el Montreal. El Niño Maravilla se presenta a su primera conferencia de prensa como nueva figura del equipo canadiense que milita en la MLS estadounidense. La denominación tiene carácter de formalidad: el Niño Maravilla es Jugador Franquicia (o Designated Player). Es decir, una auténtica insignia de la institución frente a la liga.

El tocopillano se percibe entusiasmado. Lo refleja apenas explica por qué eligió la competencia norteamericana para continuar su carrera. “Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces dije: ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?’“, declaró.

Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”

El bicampeón de América dejó claro que la ambición que ha caracterizado su trayectoria sigue intacta. “Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Barcelona, Arsenal, Inter. Venir a Canadá es un desafío. El Montreal es un club que confió en mí. Una de las cosas por las que vine aquí es para hacer crecer al club y salir campeón”, explicó, respecto de los objetivos que se plantea.

El delantero afirma que llega en buena forma. “Estuve entrenando en Italia. Obviamente, me faltan partidos, pero con el tiempo y con el correr de los minutos me sentiré mejor”, especificó. De paso, desterró cualquier atisbo de aprensión por su longevidad, considerando que ya tiene 37 años. “Siempre digo que mi cuerpo es como el de un joven de 25 años. Me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme pronto”, puntualizó.

El desafío y el retorno

Sánchez empieza a entender el contexto en el que se moverá. “Me dijeron que el hockey es muy famoso aquí, así que espero que el fútbol sea lo mismo. Que la gente vaya al estadio, que disfrute en familia y poder darles una alegría a los hinchas”, reflejó.

Finalmente, delineó un posible retorno a Chile, aunque no habló del plano competitivo. “En mi país soy muy querido por los niños, por las abuelitas, y estoy muy contento por eso. Me gustaría volver a Chile algún día para enseñarles a los niños lo que les enseñé a los compañeros que tuve en el Inter, en el Marsella y otros equipos. En Chile hay niños que quizás no tienen a alguien como yo para aprender. Me gustaría traspasarles toda mi experiencia después de jugar en los mejores clubes del mundo”, concluyó.