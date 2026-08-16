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    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS

    El desembarco del tocopillano en el Montreal resalta dentro del aumento de la representación en la Major League Soccer. Hoy son ocho los futbolistas nacionales, superando a otras competencias como la Liga MX y el Brasileirao.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS. Foto: @cfmontreal

    En las postrimerías de su trayectoria deportiva, Alexis Sánchez (37) inicia un nuevo desafío. Después de 18 años jugando en Europa, está de regreso en América, sumergiéndose en una competencia emergente como la Major League Soccer (MLS), que se ha transformado en el hogar de grandes estrellas del fútbol (desde Lionel Messi y Luis Suárez, hasta Robert Lewandowski y Antoine Griezmann). Llegó este viernes a Montreal y fue recibido por la alcaldesa, la chilena Soraya Martínez Ferrada, ante una multitud.

    En Canadá ya genera expectativas. “La primera emoción fue decir ‘wow’. La primera imagen que vino a mi cabeza fue verlo cuando jugaba en el Arsenal y luego en Marsella. Me trae muy buenos recuerdos”, dijo el DT del equipo, el francés Philippe Eullaffroy. “Al momento de asumir que lo voy a dirigir, es pensar qué puede traer al equipo y cómo podemos ponerlo en la mejor condición para que pueda demostrar sus habilidades y fortalezas”, agregó.

    Sánchez, quien fichó como Jugador Franquicia, se unió al plantel con menor valor de mercado de la liga: 32 millones de euros (37 millones de dólares), según Transfermarkt. Pero más allá de los factores económicos o la competitividad del fútbol norteamericano, la llegada del goleador histórico de la Roja le da un ingrediente especial a la creciente legión chilena en la MLS. Al día de hoy, son ocho jugadores (ver infografía).

    Infografía con el mapa de los chilenos en la MLS.

    Alexis será compañero de Thomas Gillier (22), uno de los porteros más proyectables del fútbol criollo. Su pase le pertenece al Bologna (son del mismo conglomerado: Grupo Saputo) y está cedido en Montreal hasta fin de año. El otro que milita en un club canadiense es Benjamín Kuscevic (30), quien dejó Brasil y recaló en el Toronto FC.

    Al igual que Sánchez, otros dos nacionales llegaron a Norteamérica en el mercado de mitad de año. Paulo Díaz (31) quedó relegado en River Plate, que hoy atraviesa una profunda crisis deportiva, y se fue a Atlanta United, que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino, último de la Conferencia Este. El zaguero formado en Palestino firmó hasta 2028. Por su parte, Gonzalo Tapia (24) también cambió de aires. Pese a encontrar regularidad y hacer goles en Sao Paulo cuando el DT era Hernán Crespo, el ex UC dejó el Brasileirao y firmó en Columbus Crew.

    En Portland Timbers está Alexander Aravena (23), con escasa regularidad. Con 15 partidos disputados en la temporada regular, solo fue titular en cuatro de ellos y tiene un gol. Quedó “solo” luego de que Felipe Mora partiera al Atlético San Luis de México. Los más jóvenes de la legión chilena son Zidane Yáñez (18) y Antonio Riquelme (18). El primero, mundialista Sub 17 en 2025, fichó con el primer equipo del Nashville, aunque sigue jugando en su elenco de reserva (Huntsville City). Mientras que Riquelme firmó este año contrato como profesional con Real Salt Lake. Está en Real Monarchs, su reserva.

    La representación chilena en la MLS ya supera a otras ligas como la mexicana (4) y la brasileña (2). Con distancia, Argentina sigue siendo el lugar de mayor presencia de connacionales (21). El torneo estadounidense tiene futbolistas de los 10 países de la Conmebol. Entre las cinco nacionalidades extranjeras predominantes en el certamen, tres son sudamericanas: Brasil (35), Argentina (29) y Colombia (24). De atrás sigue Venezuela (12).

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