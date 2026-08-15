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    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    La acción judicial fue presentada contra quienes resulten responsables por los hechos ocurridos el jueves al interior del establecimiento. Tras la intervención de Carabineros y el desalojo del recinto, el servicio dispuso clases online hasta el miércoles 19 de agosto.

    Por 
    Felipe Rivera
    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro presentó una querella contra quienes resulten responsables por los hechos ocurridos el jueves en el Liceo 1 Javiera Carrera, donde, según informó el organismo, integrantes del equipo directivo fueron retenidas al interior del establecimiento y sometidas a amenazas e intimidaciones.

    La acción judicial fue adoptada luego de la ocupación del recinto y de los incidentes registrados durante la jornada, que terminaron con la intervención de Carabineros y el posterior desalojo del establecimiento.

    Desde el SLEP, a través de un comunicado, señalaron que la medida busca abordar judicialmente los hechos y recuperar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del liceo.

    El director nacional subrogante de la Dirección de Educación Pública (DEP), Pedro Larraín, calificó lo ocurrido como incompatible con la convivencia dentro de un establecimiento educacional.

    “Este tipo de hechos no son tolerables en ningún contexto escolar. Retener por la fuerza a integrantes de un equipo directivo, amenazar o intimidar son actos de violencia que vulneran gravemente la convivencia”, afirmó en el escrito.

    Larraín sostuvo además que los estudiantes deben contar con instancias para plantear sus demandas, pero señaló que “ninguna causa puede justificar la violencia, la intimidación ni impedir el normal funcionamiento de un establecimiento educacional”.

    Clases online hasta el miércoles

    Junto con la presentación de la querella, el SLEP Santiago Centro y el equipo directivo del liceo resolvieron mantener transitoriamente las actividades en modalidad remota durante el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto.

    La decisión se suma a la suspensión de las clases presenciales adoptada durante la tarde del jueves y la jornada del viernes, a raíz de los hechos ocurridos en el establecimiento.

    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    La directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, explicó que durante estos días se trabajará para generar las condiciones necesarias para el regreso de las estudiantes.

    “Nuestro foco ahora es recuperar las clases. No queremos que hechos como los ocurridos terminen afectando el derecho a la educación de las estudiantes. Por eso hemos dispuesto temporalmente clases online y estamos trabajando para recuperar las condiciones que nos permitan volver a la presencialidad de manera segura y en el menor plazo posible”, señaló.

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