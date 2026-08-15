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    Parque Vicente Pérez Rosales cumple 100 años en medio del traspaso de áreas protegidas de Conaf a Ministerio de Medio Ambiente

    La instancia se realizó, además, en medio del proceso de traspaso de la administración de las áreas protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Parque Vicente Pérez Rosales cumple 100 años en medio del traspaso de áreas protegidas de Conaf a Ministerio de Medio Ambiente

    El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, ubicado en la Región de Los Lagos y el primero creado por el Estado de Chile, conmemoró 100 años de existencia este sábado en una ceremonia que reunió a autoridades nacionales.

    La instancia se realizó, además, en medio de un cambio institucional relevante: el proceso de traspaso de la administración de las áreas protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente.

    En ese sentido, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, asistió a la ceremonia y destacó que la creación del parque marcó el inicio de una política estatal orientada a la protección y conservación de las reservas naturales.

    “Este es el primer Parque Nacional que hubo en Chile, o que se creó en Chile por el Estado. Y a partir de él se empezó a implementar en nuestro país toda una política dirigida a fomentar la conservación”, señaló el secretario de Estado.

    Campos agregó que la protección de la biodiversidad sigue siendo una responsabilidad del Estado y destacó el trabajo desarrollado por CONAF durante décadas en la administración de las áreas silvestres protegidas. “La relación que hemos tenido con este parque y con su desarrollo va a continuar, más allá de las formalidades legales”, indicó el titular de Agricultura sobre el traspaso institucional.

    Durante la ceremonia también participaron la directora ejecutiva de Conaf, Aida Baldini; el director nacional del SBAP, Tomás Saratscheff; el delegado presidencial regional de Los Lagos, Cristián Palma, y representantes del gobierno regional.

    “Hemos llegado a una cifra de proteger, a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, a 18,8 millones de hectáreas. Esto significa realmente la protección, la conservación que el país le dedica a sus recursos naturales, a sus bellezas naturales”, sostuvo Baldini.

    “Hoy día obviamente entregamos lo que realmente se llama un legado y se lo entregamos al Servicio de Biodiversidad, pero estaremos siempre apoyando y atentos a todo el desarrollo de las áreas protegidas del país”, agregó la directora de Conaf

    En tanto, el representante del Gobierno regional de Los Lagos, Carlos Recondo, apuntó que “desde el Gobierno regional sentimos un legítimo orgullo de esta celebración. Aquí hubo un reconocimiento a las personas que hace 100 años tuvieron esa visión, de la importancia de la conservación y de los ecosistemas que nos entregan las zonas protegidas”.

    El delegado presidencial regional de Los Lagos, por su parte, indicó que el centenario del parque demuestra que ”esta ha sido una visión de Estado: proteger estos tesoros que tenemos y cuidarlos para que puedan ser disfrutados por todos. De hecho, últimamente hemos salido al mundo con nuestras importantes bellezas como este hermoso parque. Y, como Gobierno, vamos a continuar protegiéndolo”, señaló.

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