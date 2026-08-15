SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

    El sujeto está asociado el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) y es investigado por homicidio y concierto para delinquir agravado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Detienen a narcomilitar del grupo ERPAC en Quinta Normal.

    Personal de Carabineros detuvo este viernes en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, a un ”narcomilitar” colombiano que mantenía una alerta roja de Interpol por distintos delitos cometidos en su país de origen.

    El operativo fue llevado a cabo por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales del OS-9 de Carabineros, en la intersección de las calles Rivas Vicuña con Juan de Barros en la referida comuna del norponiente de Santiago.

    En dicho lugar, los efectivos policiales realizaron una fiscalización al ciudadano extranjero, donde se verificó su identidad mediante bases de datos institucionales.

    El sujeto, identificado como Cristián David Amú Díaz, alías “motosierra”, mantiene además una orden de extradición vigente a Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado.

    El teniente Felipe Cortés, del OS-9, aseguró “se logró acreditar por medio de las bases institucionales y previa coordinación con la oficina de enlace de Carabineros en la Interpol, que esta persona mantenía una notificación roja por el concierto de delitos agravados”.

    Además, señaló que “se logró acreditar que esta persona se hacía llamar como el ‘Motosierra’, mantenía vínculos con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC)”.

    Las diligencias investigativas sostienen que el detenido cumplía funciones asociadas al abastecimiento, movilidad, armamento y otros requerimientos logísticos de la estructura criminal.

    Asimismo, antecedentes provenientes de líneas investigativas de la Fiscalía General de Colombia lo vinculan con un homicidio ocurrido en diciembre de 2022, antecedente que se mantiene sujeto a la investigación de las autoridades competentes.

    El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público a fin de tramitar su extradición a Colombia.

    Más sobre:PolicialColombiaNarcomiliarERPACInterpolextradición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno de Bolivia elimina por decreto los ministerios de Planificación y Turismo

    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

    Agenda de seguridad: exministro Mañalich afirma que “es delicado” elevar a nivel constitucional restricciones de salud para condenados

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia

    Lo más leído

    1.
    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    2.
    Meta alertó a la PDI y fue detenida: mujer formalizada por amenazas al Presidente Kast queda con arraigo y firma mensual

    Meta alertó a la PDI y fue detenida: mujer formalizada por amenazas al Presidente Kast queda con arraigo y firma mensual

    3.
    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    4.
    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    5.
    May Chomali, la ministra rebelde de Kast que contraría al gobierno y partidos

    May Chomali, la ministra rebelde de Kast que contraría al gobierno y partidos

    6.
    “Es un abuso”: Poduje exige respuestas al Consejo de Monumentos por obra paralizada más de seis meses

    “Es un abuso”: Poduje exige respuestas al Consejo de Monumentos por obra paralizada más de seis meses

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos
    Chile

    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

    Agenda de seguridad: exministro Mañalich afirma que “es delicado” elevar a nivel constitucional restricciones de salud para condenados

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile
    Tendencias

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe
    El Deportivo

    Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe

    La Serena derrota a Universidad de Concepción en el barro de Collao y se aleja de la zona de descenso

    “Déjenlo pasar”: la locura por Alexis Sánchez en sus primeras horas en Montreal

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    Gobierno de Bolivia elimina por decreto los ministerios de Planificación y Turismo
    Mundo

    Gobierno de Bolivia elimina por decreto los ministerios de Planificación y Turismo

    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026