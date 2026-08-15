En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

Personal de Carabineros detuvo este viernes en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, a un ”narcomilitar” colombiano que mantenía una alerta roja de Interpol por distintos delitos cometidos en su país de origen.

El operativo fue llevado a cabo por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales del OS-9 de Carabineros, en la intersección de las calles Rivas Vicuña con Juan de Barros en la referida comuna del norponiente de Santiago.

En dicho lugar, los efectivos policiales realizaron una fiscalización al ciudadano extranjero, donde se verificó su identidad mediante bases de datos institucionales.

El sujeto, identificado como Cristián David Amú Díaz, alías “motosierra”, mantiene además una orden de extradición vigente a Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado.

El teniente Felipe Cortés, del OS-9, aseguró “se logró acreditar por medio de las bases institucionales y previa coordinación con la oficina de enlace de Carabineros en la Interpol, que esta persona mantenía una notificación roja por el concierto de delitos agravados”.

Además, señaló que “se logró acreditar que esta persona se hacía llamar como el ‘Motosierra’, mantenía vínculos con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC)”.

Las diligencias investigativas sostienen que el detenido cumplía funciones asociadas al abastecimiento, movilidad, armamento y otros requerimientos logísticos de la estructura criminal.

Asimismo, antecedentes provenientes de líneas investigativas de la Fiscalía General de Colombia lo vinculan con un homicidio ocurrido en diciembre de 2022, antecedente que se mantiene sujeto a la investigación de las autoridades competentes.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público a fin de tramitar su extradición a Colombia.