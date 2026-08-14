Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

Una tarde de febrero de 2026, Gianluca llegó a un peladero cerca de un strip club en las inmediaciones de la calle Merced, en pleno centro de Santiago. Vestido con musculosa negra, pese al sol quemante del verano, se sentó en un banquillo frente a un espejo y comenzó a cortarse el pelo por su propia mano.

La máquina fue cortando el frondoso pelo negro que lució en los últimos años. Con cada mechón caído, reapareció el rasurado propio de sus primeros años. “Eso fue una performance”, dice a Culto. “El pelo representa como todo lo que venía haciendo en la era anterior, es una vuelta a mi corte clásico. Para mí igual fue un tema cortarme el pelo, como que lo pensé, yo nunca había tenido el pelo largo y en un punto fue como ‘tengo que hacerlo, tengo que hacerlo’”.

No todo pasó por pelo más o de menos. Gianluca tenía otros motivos para marcar un cambio. “Además, en el verano me pasó que me fracturé la espalda. Y también hubo cosas familiares que venían sumándose. Entonces fue como un cierre de ciclo y un empezar de nuevo de de varias cosas”.

Un nueva era que por cierto, se marca con música. El “príncipe del trap chileno” lanza G Love 3, un nuevo álbum que de alguna forma dialoga con los dos trabajos anteriores del mismo nombre (de 2018 y 2020) como una suerte de saga de trap. “Siempre me han gustado las sagas de discos y quería tener una en mi catálogo”, explica. “Desde que hice el dos sabía que venía un tercero y era un proyecto que se venía como trabajando medio en paralelo de los otros discos que venía haciendo”.

Prolífico, Gianluca trabajó en el material durante mucho tiempo. Así hay temas más antiguos, como SON BALAS, que tenía enlatado desde 2022, hasta creaciones más recientes. De hecho, PLUGG DISS, la que cierra el álbum, la terminó hace poco más de un mes y medio. “Por lo mismo ha pasado por hartos tracklist, hartas versiones distintas, inclusive el corte final de este de esta versión que va a salir, no la cerré hace tanto tiempo tampoco”.

13 Agosto 2026 Entrevsita a Gianluca, cantante Urbano. Foto: Andres Perez Andres Perez

-Lanzaste El último romántico en 2024, luego ...Hasta siempre! en 2025 ¿por qué ese interés en lanzar mucha música en poco tiempo?

Yo tengo una producción muy alta de canciones, entonces naturalmente si no las saco, se me va quedando mucha música atrás. Y luego como que siento que hay un ritmo en el mundo y de cómo funcionamos en general, que hay cosas que tienen que salir al al ritmo que vamos. Dentro de ese periodo creativo yo hice unas 80 canciones, 50 canciones de trap, entre medio de otras y mucha música que nunca va a salir. Entonces, siento que si bien hay una cosa como del mercado o de cómo funciona hoy en día el consumo de la música, siento que hacerla simplemente por eso no tiene no tiene sentido. En mi caso tiene que ver con con mi producción.

El álbum es en realidad un disco doble. La parte A, cargada al trap, mientras la parte B, a revelarse en los próximos meses, presenta un eje más variado. “Este tiene una energía más sensible y el otro yo creo que va a ser más un poco más más oscuro y también va a tener cosas más bailables, un par de reggaetones que quedaron fuera de este”.

Además es un hito; se trata del primer disco doble del urbano chileno. “Me encanta lo del lado A y el lado B, eso lo encuentro bacán”, comenta. “Creo que no hay mucha gente atreviéndose a hacer discos en el urbano y atreviéndose a dar un paso distinto. Acá de repente la energía de los proyectos tiene que ver mucho con cumplir expectativas o que tal artista hace esto. No hay una propuesta de decir, ahora voy a ir para este lado, hago este concepto y esto otro. Eso es lo que quiero hacer yo”.

No es casual que la canción inicial de G Love 3, ME RENUEVO, es de alguna forma una declaración. “2025 tengo 28 yo solamente me renuevo/cuando por primera vez te vi supe que esto era nuevo”, canta Gianluca sobre una base de un sampler sacado de un tema de Julio Iglesias.

“Estábamos escuchando Julio Iglesias y yo le dije al productor ‘Está bueno, eso, sampleémoslo’. Esa canción la hicimos para que fuera la primera canción del disco, si no llegaba otra, por el sampler. Porque es abierta, hay algo que se ilumina y es bien energética”, cuenta.

13 Agosto 2026 Entrevsita a Gianluca, cantante Urbano. Foto: Andres Perez Andres Perez

La energía del álbum es directa. Y no se va con rodeos. En PLUG DISS, canta: “Te paso por el pico porque tú me hiciste daño/hay mucha gente falsa me los paso por el lado/me enfoco en el presente nunca más en el pasado”. Y en otra línea proclama su resurrección: “Todos dicen Gianluca ta apagado donde esta/todos dicen Gianluca cuando va hacer trap”.

Cuando se le pregunta si habla de una persona en particular, Gianluca responde rápido como una rima. “Al que le caiga directamente el poncho...pero realmente esa letra salió por una talla en el estudio y quedó. Me gusta igual la energía que tiene más confrontacional. Yo creo que a harta gente nos pasa que con los años uno se da cuenta de que hay cosas que uno tiene que enfrentar de manera más directa y no irse para dentro. Yo tengo cierta tendencia a eso”.

-¿En algún momento te sentiste traicionado por gente de confianza?

Sí, totalmente, totalmente.

-Y lo del “todos dicen Gianluca cuando va hacer trap”, ¿te pasó realmente que se te acercó gente a preguntarte eso?

Es que siento que que mi público y la gente que me sigue se divide en los que les gustan las cosas más indie, las cosas que hago más trap, como también la gente escucha todo. Yo desde el principio siempre he sido como bien versátil y meto todo en mi proyecto, como que de repente he pensado hacer otros proyectos aparte, como una banda o un side project, pero al final va todo a mi nombre.

Además del corte radical en el cabello, en los últimos años, el ícono del trap chileno ha ganado masa muscular. Suele ir al gimnasio cuatro a cinco veces por semana. Una energía activa que de alguna forma también dialoga con esta etapa. “Mi psicólogo siempre me recomendó el ejercicio”, cuenta. “La verdad es que de chico me interesa el ejercicio. En algún momento troté harto cuando estaba más flaco y al pasar los años retomé. Yo sabía que que antes de cumplir 30 sí o sí tenía que empezar a hacer ejercicio para generar masa muscular y todo eso. Y en el gimnasio me encuentro con un espacio para mí, un espacio medio meditativo, medio de energía, te ordena la rutina, te trae cambios físicos, que en un punto para mí tiene que ver con un tema mental también, ordenar la cabeza. Y se ha convertido en una parte de mi rutina que no la dejo por nada”.

Parte de esa energía, Gianluca la volcó al videoclip de DIVA, el primer adelanto del disco, en que pone al artista en un hilarante combate de boxeo con Romina Pistolas. Una idea grabada en el Brooklyn Fight Club. “Con el equipo creativo, el Max [Najdar] y la Tiara [Bustamente], desarrollamos esta idea del boxeo. Tenía algunas referencias como más de gimnasio y habían otras cosas más, videos de Morrissey, una gama de cuestiones que yo tenía en mente...y de repente se nos ocurrió el boxeo, que protagonizara la Romina también. Todo se fue dando”.

El lanzamiento de G Love 3 coincide con los 10 años desde que el adolescente Gianluca lanzó su primera canción, Quemando Billetes. Un tema que ya trazaba algo de su estilo ecléctico. “Esa canción es una declaración de principios. La grabé donde el Matías, un amigo, luego el videoclip y la producción y todo estuvo directamente en mis manos. Ya tenía una visión de lo que estaba haciendo. Yo sabía que me podía ir bien, tenía una claridad muy fuerte y esos elementos trato de sostenerlos siempre. A día de hoy es muy distinto”.

-Con la experiencia de esos 10 años de carrera ¿qué cambiarías de esos primeros años?

La verdad, yo nunca he sido muy estratégico. Nunca he pensado las cosas de forma muy estratégica, creo que eso es parte de mi esencia igual. Entonces sería medio raro cambiarlo, pero sí creo que ahora que estoy más grande tengo una sensación de pausa distinta, de ver las cosas con mayor profundidad. Cuando uno es chico necesita que las cosas pasen ahora ya y que salga el disco ahora ya y que todo pase...y los procesos de repente no son así. Eso también lo aprendí mucho con El último romántico, con todo este periodo donde quizás no saqué discos. Ahora sí siento la la necesidad y también se lo comuniqué a mi equipo y lo hemos venido trabajando, que necesito sacar música rápido porque es mi nivel de producción que necesita ir saliendo, si no como que me taponeo. Pero sí entiendo que todo tiene su tiempo y su lugar.

-Y te hiciste conocido muy rápido ¿cómo sientes que abordaste esa exposición inicial muy fuerte que tuviste?

Empecé sin saber muy bien hacia hacia dónde uno quiere llegar. Teniendo una escena tan incipiente donde yo partí, haciendo todo solo y de a poco fui conociendo productores, fui conociendo gente y de a poco esta cuestión ya no era una sala en Bellavista, sino que era el Caupolicán, era La Cúpula y eran festivales, mucha gente y un movimiento que recaló sobre mucha gente universitaria. Siento que sí hubo una presión y que claro, quizás como artista yo siento que se nota más en Yin Yang, que es mi primer álbum, ahí se hizo mucho más mainstream. Era el plan también de que se entendiera, pero en el camino igual hay cosas que se pierden que es difícil verlo desde dentro.

13 Agosto 2026 Entrevsita a Gianluca, cantante Urbano. Foto: Andres Perez Andres Perez

-En Instagram veía una publicación en que ponías que G Love 3 lo consideras el mejor disco tu carrera. ¿realmente lo crees?

Yo siento que es lo mejor que he hecho desde Yin Yang (2019), como un trabajo sólido. Siento que que está muy vivo.

-Con estos 10 años de carrera y un disco que consideras el mejor ¿te ves en un escenario como el Festival de Viña o Olmué? ya han ido gente como Pablo Chill-E, Polima, Young Cister...

Mira, yo no me cierro a nada, la verdad. Creo que son escenarios bacanes y siento que ahora mismo por el camino que estoy yendo quizás no va mucho con eso. Pero yo tengo un catálogo y tengo tantas canciones que te armo cualquier cualquier tipo de show, armo, cualquier tipo de fiesta con la música que tengo. Son eras distintas, son cosas distintas, además mi música es limpia dentro de todo, para la tele no tengo mucho problema con eso.

G Love 3 -cuya portada la realizó Joao, un pintor amigo del artista-, tendrá su correspondiente gira de promoción. También habrá un show especial para marcar los 10 años de carrera de Gianluca. “Queremos hacer una celebración grande. Bueno, desde hace un rato que mis shows son bien largos, así que va a ser más largo, supongo, para meter hartas canciones. Hay que pasar por todas las etapas, tocar con banda, sin banda, tener invitados y claro, va a ser un poco la presentación en vivo de G Love 3″.