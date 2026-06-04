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    Culto

    Gianluca inicia su nueva era en un ring con Romina Pistolas

    DIVA se llama lo nuevo del ícono del trap chileno, adelanto de G LOVE 3, continuación de su saga de mixtapes. Un tema de vocación pistera que marca un momento de regreso a su sonido más clásico. El videoclip reúne al artista con la popular escritora y creadora de contenido.

    Por 
    Equipo de Culto

    Gianluca, exponente del sonido urbano chileno, lanzó su más reciente sencillo titulado DIVA. La canción, ya disponible en las principales plataformas de streaming, no sólo se presenta como su nuevo corte promocional, sino que marca el punto de partida de una etapa estética y sonora que culminará con el lanzamiento de su próximo disco de estudio, G LOVE 3, continuación de su saga de mixtapes.

    Tras publicar en febrero pasado el EP “verano del 2016” junto al productor Truffy, el músico apuesta en esta ocasión por una composición breve e infecciosa construida sobre un ritmo inspirado en el house de la década de los 90. El track, producido por LACUEVA, propone una estructura bailable orientada tanto a las pistas de discotecas como al espacio doméstico. En cuanto a su letra, el single aborda la figura de una mujer independiente, definida por la autonomía y la ausencia de temores frente a su entorno.

    A pesar de la veta electrónica de este primer sencillo, la primera parte de G LOVE 3 significará el retorno de Gianluca a las raíces de su propuesta. El esperado mixtape está concebido como una vuelta al sonido trap clásico, crudo y melancólico con el cual el artista conquistó la escena local a fines de la década pasada. De esta manera, el proyecto busca reconectar con la atmósfera urbana que lo impuso históricamente como uno de los nombres fundamentales y más influyentes dentro del género urbano criollo.

    El estreno de DIVA viene acompañado de un videoclip. cuya dirección estuvo a cargo de la dupla de realizadores Tiara Bustamante y Max Nadjar. El videoclip sitúa la acción en un ring de boxeo, donde Gianluca se enfrenta a la escritora y creadora de contenido chilena Romina Pistolas.

    A través de la narrativa del combate, el video desarrolla una dinámica de tensiones donde se entrelazan la confrontación deportiva y un apasionado romance entre ambos protagonistas, donde Dindi Jane también oficia como entrenadora de Pistolas.

    La participación de Romina Pistolas en la pieza coincide con un momento clave de su carrera literaria. La autora se encuentra actualmente en plena campaña de promoción de su segundo libro, “Mi año de sexo y relajación”, publicado recientemente bajo el sello Suma de Letras (Penguin Random House). Escrito en un formato de diario íntimo, el texto deja atrás los alter egos para narrar con crudeza, humor y de forma incisiva sus propias bitácoras de encuentros afectivos y procesos de autodescubrimiento.

    Escucha DIVA a continuación

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