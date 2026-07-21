Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

El gobierno autorizó este martes la realización de los tres conciertos de BTS programados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) concluyera la revisión de los informes técnicos que había solicitado a comienzos de julio a la productora DG Medios.

La resolución pone fin a varias semanas de incertidumbre para los seguidores de la banda surcoreana, luego de que el IND informara que no podía autorizar inicialmente el uso del recinto al estimar que la planificación presentada por la productora no garantizaba la protección del césped ni la normal realización de la programación deportiva prevista para esas semanas.

La situación se produjo pese a que los conciertos fueron anunciados en marzo, las entradas comenzaron a venderse en abril y ya se habían comercializado cerca de 200 mil boletos, con las tres fechas agotadas.

Tras ese rechazo, el organismo dio a la productora la posibilidad de presentar una nueva planificación técnica, incorporando antecedentes sobre la distribución de cargas del montaje, el sistema de protección del césped, la operación de armado y desmontaje del escenario y el plan de recuperación de la cancha una vez finalizados los espectáculos.

Según informó el Ministerio del Deporte, a través de un comunicado, la luz verde a los espectáculos fue posible luego de que DG Medios presentara la nueva propuesta técnica. En esa línea, la cartera señaló que “el IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS, luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto”, las que permitirían reducir el impacto sobre la cancha.

Entre los principales cambios, el ministerio detalló que “el montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética” . Asimismo, agregó que “se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección”.

Además, la cartera sostuvo que “estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”.

Tras aprobar la disponibilidad del recinto, el Ministerio del Deporte informó que la decisión fue comunicada a Universidad de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y el Club Atlético Santiago, “de modo de coordinar el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el coliseo del principal recinto deportivo del país”.

El retraso en la definición

La demora en la aprobación de los shows en el recinto ñuñoíno se da luego de que DG Medios entregara tardíamente -la semana pasada- la documentación requerida, lo que postergó la revisión técnica y, con ello, la decisión definitiva, según explicó este lunes el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

La revisión de esos antecedentes también había quedado en pausa debido al sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, ya que gran parte de los esfuerzos del gobierno se concentraron en la emergencia, según reconoció la autoridad en la instancia.

En la comisión, Otero sostuvo que esos informes eran indispensables para evaluar el impacto del montaje sobre el patrimonio deportivo del Estadio Nacional y el plan de recuperación del césped tras los conciertos. Además, indicó que la revisión también se vio retrasada porque el Ministerio del Deporte concentró sus esfuerzos en la emergencia provocada por el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país.

Otero reiteró además que el objetivo del Ejecutivo no era impedir la realización de espectáculos masivos, sino compatibilizarlos con la actividad deportiva del principal recinto del país.