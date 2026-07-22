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    Política

    Martín Arrau encabeza reuniones con parlamentarios por agenda de seguridad

    Ayer, el ministro de Seguridad Pública se reunió con el timonel del Partido Republicano, el vicepresidente del Senado y el presidente de la Cámara, además de Javier Macaya, para abordar proyectos de su cartera. Las fichas de La Moneda están puestas en que él consiga resultados visibles lo antes posible, para recuperar aprobación ciudadana.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Jonathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este martes, el gobierno del Presidente José Antonio Kast pudo respirar con alivio. La Cámara de Diputados aprobó -en su mayoría- la megarreforma que impulsó el Ejecutivo. Con ese capítulo casi superado -la norma referida a las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones se derivó a comisión mixta-, el plan del gobierno es concentrar su energía en sacar adelante la agenda de seguridad.

    En La Moneda buscan exhibir avances visibles en la materia, con la intención de recuperar la aprobación ciudadana que se ha desgastado, de acuerdo a distintos sondeos de opinión, durante los meses dedicados al plan de reconstrucción nacional. En ese entendido, las fichas del Ejecutivo están puestas en el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

    El mismo día de la aprobación de la mayoría de la megarreforma, el secretario de Estado encabezó tres reuniones con parlamentarios para abordar la agenda de seguridad. Aunque desde el ministerio explican que se trata de algo habitual, que él aprovecha de hacer cuando está en el Congreso, los acercamientos se dieron en momentos en que La Moneda pretende dar protagonismo a la agenda de seguridad.

    En primer lugar, conversó con el senador Arturo Squella, quien, además, es del Partido Republicano, donde el secretario de Estado milita. De ese encuentro, el titular de Seguridad comentó: “Conversamos sobre los principales proyectos en materia de seguridad que hoy requieren ser priorizados con urgencia tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”.

    Arrau también sostuvo un encuentro con el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, y con el senador Javier Macaya. Ambos, de la UDI. “Abordamos la coordinación legislativa para seguir impulsando los proyectos en materia de seguridad que hoy requieren los chilenos”, reveló el exconvencianal.

    “Fortalecer el trabajo de nuestras policías, enfrentar con mayor eficacia la delincuencia y entregar mayor tranquilidad a las familias exige avanzar con decisión en la tramitación de estas iniciativas. La coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso es fundamental para concretar las herramientas que el país necesita y seguir construyendo un Chile más seguro”, agregó.

    Por último, el ministro se juntó con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI). Según explicó, lo hizo “para analizar el avance de la agenda legislativa en materia de seguridad y reforzar la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso”.

    “En el encuentro conversamos sobre los proyectos de ley que hoy resultan fundamentales para fortalecer las herramientas con las que cuentan las policías y demás instituciones encargadas de combatir la delincuencia, además de acelerar aquellas iniciativas que permitan responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía”, detalló Arrau.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaMartín ArrauSeguridadCongresoPartido Republicano

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