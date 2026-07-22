Alcalde Cristian Olivares: “Tenemos un aislamiento total de la población de Alto del Carmen”

A través de un llamado telefónico, debido a que la falta de internet imposibilitó un contacto por videoconferencia, el alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares, abordó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la crítica situación de su comuna, emplazada en la provincia de Huasco, Región de Atacama, debido a las fuertes lluvias y caída de nieve en la zona.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Francisco Corvalán, el jefe de una de las comunas más afectadas a nivel país aseguró que se han sentido “bastante solos” en medio de la emergencia que los tiene de momento aislados.

El tema de las comunicaciones ha sido uno de los grandes problemas en la comuna, agudizado en las últimas horas por fuertes lluvias.

Efectivamente. Habíamos tenido una ventana importante ayer, y hoy nuevamente empezaron a caer lluvias por todo el valle. Estamos con apagones, cortes de luz, cortes de agua. Tenemos una cantidad de situaciones que nos complican para poder llegar a las localidades más extremas.

¿Cuál es la situación de personas aisladas?

En este momento en ambos valles estamos aislados, por lo tanto, tenemos un aislamiento total de la población de Alto del Carmen producto de las quebradas que han caído y ahora sumándose los aludes de nieve en sectores altos. No tenemos contacto con algunos crianceros de la localidad. En Juntas de Valeriano, una localidad a 60 kilómetros de la comuna de Alto del Carmen, una criancera fue arrollada junto a su padre en un alud. Ayer fueron encontradas por personas de la misma localidad que acudieron al rescate.

¿Cómo se ha manejado la situación luego de que se decretara estado de catástrofe? ¿Ha tenido contacto con el general Claudio Paredes, encargado de la zona?

Hoy día muy temprano tuvimos reunión con personal del Ejército que se encuentra en nuestra comuna para poder abordar las principales necesidades que tenemos, como poder llegar con servicios básicos y ver si abarcar tal vez por vía aérea todas las localidades, pero hoy día con la cantidad de agua que cae es muy difícil que podamos sobrevolar. Hay que esperar que paren un poco las lluvias para poder realizar todas las acciones del día de mañana. Las principales situaciones son cortes de energía en la totalidad de la comuna, tenemos muchas quebradas, caídas, problemas con los canales de regadío, la infraestructura pública, caídas de carretera, de caminos alternativos. Estamos en una situación bastante crítica con esas lluvias que han caído hasta el día de hoy. Van alrededor de los 220 milímetros caídos en Alto del Carmen, pensamos que hoy día deberíamos estar abordando los 250 milímetros.

¿Qué pasa con el agua potable?

Una de las principales cosas es el tema del agua potable. Contamos con 23 servicios sanitarios rurales en la comuna, la mayoría tiene generadores eléctricos de respaldo para el funcionamiento, pero con la caída de quebradas, la ruptura de cañerías, eso ha dificultado que los generadores puedan funcionar bien. Por eso todos en este momento están solicitando agua de manera urgente. Los generadores son a petróleo y, por lo tanto, son máquinas que les cuesta mucho funcionar en temperaturas bastante bajas.

¿Los celulares están funcionando bien?

En Alto del Carmen, que es la cabecera comunal, tenemos luz eléctrica y están funcionando las antenas, pero las localidades más extremas -tenemos alrededor de 42 localidades- ya desde anoche estamos incomunicados casi en un 90% de todos los pueblos.

¿Ha tenido posibilidad de hablar con el delegado, con el gobernador?

Con el gobernador he tenido muchas conversaciones, nos ha estado llamando, con algunos diputados, algunos senadores (también). Con la delegación he tenido poco contacto. Habíamos solicitado helicópteros (...) pero bueno, uno entiende que en las condiciones climáticas a veces no es muy fácil poder sobrevolar en estas circunstancias.

Una cosa es estar aislado y otra sentirse aislado, que no se sienta escuchado.

La verdad es que en algún momento nos sentimos bastante solos, no teníamos mucha ayuda, llamados o preocupación. Hoy día mismo nadie me ha llamado (preguntado) si está lloviendo, en qué situación se encuentra la comuna, como que no hay una atención hacia la situación que estamos viviendo. Creo que la comuna de Alto del Carmen es la comuna que ha sufrido más problemas con el tema de la lluvia (...). Se han activado quebradas que nunca habían bajado en su vida.

¿Tienen albergues disponibles? ¿Cuánta gente ha tenido que dejar sus casas?

Hay personas que quedaron aisladas y se han quedado en sus casas. Tenemos 180 personas en los albergues habilitados y tenemos 40 personas que nos informaron en la localidad de Juntas de Valeriano que necesitan una evacuación muy rápida (...). Tengo que llegar con un helicóptero para poder rescatar por lo menos a los adultos mayores.

¿Hay sectores con gente incomunicada?

Nos ha costado tener cobertura: por el sector de Alto del Carmen, de las localidades del Corral, Las Breas, Piedras Juntas, y por el sector de Juntas de Valeriano, en algunos momentos nos conectamos, la localidad de Malaguín nos ha faltado, Albaricoque, Conay, Chollay, esas son las localidades que hoy día no hemos podido comunicar porque en ese sector hay bastante nieve y está toda la red caída.

¿No se sabe en qué condición está esa gente?

Eso es lo que no sabemos. Sabemos que están más bien dicho aislados, están en sus casas, pero sin ningún servicio. Por eso es que necesitamos, urgentemente tal vez, una vez que pase esta lluvia, poder conectar los caminos alternativos o caminos de emergencia para poder llegar a esa localidad.

¿Hace cuánto no había llovido de esta manera en Alto del Carmen?

Esto por lo menos no se había vivido desde el año 87, pero ahí cayeron alrededor de 120, 150 milímetros, y mucha nieve al interior de los valles. En esta oportunidad solamente en Alto del Carmen hemos recibido como 250 milímetros, más toda la nieve caída, y estamos recién partiendo con la lluvia.