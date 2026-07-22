Gobierno suspende clases en cuatro regiones por sistema frontal para este miércoles

El gobierno anunció la suspensión de clases para este miércoles 22 de julio en establecimientos educacionales de sectores de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, como medida preventiva ante el sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país.

El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien informó que la suspensión regirá en:

Región de Coquimbo: toda la región.

Región de Atacama: provincia del Huasco y comuna de Tierra Amarilla.

Región de Valparaíso: territorio continental de la región.

Región Metropolitana: comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo.

La autoridad explicó que la decisión se adoptó en el marco de la emergencia y pese a que las proyecciones meteorológicas apuntan a una disminución de las precipitaciones en las próximas horas. No obstante, advirtió que aún persisten riesgos asociados a activaciones de quebradas, crecidas de cauces y otros efectos posteriores al sistema frontal, por lo que llamó a mantener las medidas de prevención.