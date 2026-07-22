Gobierno suspende clases en cuatro regiones por sistema frontal para este miércoles
La medida afectará a toda la Región de Coquimbo y de Valparaíso -a excepción de Rapa Nui y Juan Fernández- y a diversas comunas de Atacama y la Región Metropolitana.
El gobierno anunció la suspensión de clases para este miércoles 22 de julio en establecimientos educacionales de sectores de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, como medida preventiva ante el sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país.
El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien informó que la suspensión regirá en:
- Región de Coquimbo: toda la región.
- Región de Atacama: provincia del Huasco y comuna de Tierra Amarilla.
- Región de Valparaíso: territorio continental de la región.
- Región Metropolitana: comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo.
La autoridad explicó que la decisión se adoptó en el marco de la emergencia y pese a que las proyecciones meteorológicas apuntan a una disminución de las precipitaciones en las próximas horas. No obstante, advirtió que aún persisten riesgos asociados a activaciones de quebradas, crecidas de cauces y otros efectos posteriores al sistema frontal, por lo que llamó a mantener las medidas de prevención.
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