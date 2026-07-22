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    Política

    Megarreforma: Quiroz va por su revancha y oficialismo acelera trámite de comisión mixta para este miércoles

    En vista del traspié que sufrieron el martes y ante la presión que le ha dado el ministro de Hacienda para sacar la iniciativa en un breve plazo, las fuerzas de gobierno pretenden que el último nudo legislativo, que no pudo ser aprobado, sea votado por la Cámara y el Senado en sesiones especiales de tarde y noche.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Dedvi Missene

    Luego de que la Cámara dejara en vilo un solo artículo la megarreforma relacionado con la compensación de fondos municipales, una tensa reunión encabezó este martes en la tarde el presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), en su oficina con otros representantes del oficialismo.

    Al encuentro asistieron el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), en quien el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, depositó toda la tarea de tratar de adecuar los plazos de la iniciativa gubernamental, cuya tramitación inevitablemente se prolongará a una comisión mixta y luego a la discusión de un paquete de vetos presidenciales que buscan corregir y eliminar ciertas normas que no fueron del agrado del Ejecutivo.

    En la cita también participaron diputados y coordinadores de bancadas del oficialismo, además de otros funcionarios de la Segpres. Todos ellos estaban conscientes de que el titular de Hacienda busca sacar el megaproyecto a la brevedad para atenuar la incertidumbre económica que genera.

    Si bien en la reunión no hubo pleno acuerdo, el presidente de la Cámara presentará este miércoles nuevamente una proposición para integrar la mixta, donde la gran duda es si incluirá un cupo para el PS o bien se lo cederá al PDG.

    El martes Alessandri ya había formulado una propuesta, pero se rechazó por 100 votos en contra, con argumentos diversos. Los socialistas, a pesar de ganar un cupo, buscaban ganar tiempo. El PDG reclamaba haber quedado afuera. Por su parte, los republicanos se opusieron ante el riesgo de que el asiento de los socialistas fuera ocupado por el diputado Daniel Manouchehri (PS).

    En caso que la Cámara despeje la integración de la mixta este miércoles, el oficialismo y el gobierno acordaron -en la cita realizada en la oficina de Alessandri- tratar de que la mencionada comisión, que presidirá el senador Javier Macaya (UDI), sea citada a las 15 horas, con el fin de evacuar un informe que sea votado en la sala de la Cámara esa misma tarde.

    Los diputados, que ya están convocados para una sesión especial a las 17.30 hrs. para ver dos proyectos -uno para saldar la deuda con las distribuidoras y ampliar el subsidio eléctrico, y el otro para simplificar las patentes mineras-, podrían perfectamente ser obligados a votar el informe final de la megarreforma en aquella sesión dada su urgencia de discusión inmediata.

    En tales circunstancias, ya hay conversaciones para que la Sala del Senado sea citada en forma excepcional cerca de las 20 horas, para despachar la iniciativa gubernamental la noche del miércoles. Si la Cámara demora el envío del oficio, una alternativa es que la sesión se haga el jueves.

    Según algunos parlamentarios de la alianza gubernamental, la apuesta del ministro Quiroz es que al menos esta etapa legislativa del megaproyecto quede cerrada esta semana, ya que el debate de los vetos quedaría para agosto.

    Más sobre:MegarreformaGobiernoJorge QuirozHacienda

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