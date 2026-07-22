Sistema frontal: fallecidos aumentan a 13, hay siete desaparecidos y más de 63 mil personas aisladas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance la noche de este martes por el sistema frontal que ha afectado a 10 regiones del país, informando que la cifra de fallecidos aumentó a 13. Además, reportó siete personas desaparecidas y 63.005 afectados que permanecen aislados.

Las cifras fueron entregadas tras una nueva mesa técnica, encabezada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora del Senapred, Alicia Cebrián.

En ese contexto, Cebrián lamentó que la cifra de fallecidos aumentara en dos personas respecto del balance anterior.

“Tenemos 13 personas, lamentablemente fallecidas y siete personas desaparecidas”, afirmó Cebrián, quien detalló que, respecto del recuento anterior, se sumaron tres personas en calidad de extraviadas, luego de que este martes se ingresara una denuncia por presunta desgracia por las tres personas que permanecen sin ubicación en San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

La autoridad también informó que hay 2.281 personas damnificadas, principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío, además de 1.412 albergadas, concentradas en la Región de Coquimbo.

Asimismo, se reportan 63.005 personas aisladas, concentradas entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

En cuanto a la afectación de viviendas, se informó de 81 inmuebles destruidos, 2.761 con daño mayor, 19.247 con daño menor y 1.771 con daños en evaluación por parte de los organismos locales.

Al cierre de las 20.00 horas, Cebrián señaló que se registraban más de 87 mil clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y La Araucanía, concentrados principalmente en Coquimbo y Valparaíso.

En tanto, 176.811 clientes permanecían sin suministro de agua potable en la Región de Coquimbo y otros 5.079 en Atacama.

La directora del Senapred también destacó el envío de ayuda humanitaria a la Región de Atacama a través de un avión de la Fuerza Aérea de Chile.

“Hoy salió un segundo avión con destino a la Región de Atacama, con 9 toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviadas a las regiones y estando en proceso de entrega a las distintas comunas”, señaló.

Respecto del envío de mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), Cebrián indicó que este martes se despacharon 36 alertas para apoyar procesos de evacuación o advertir riesgos. Desde el inicio del sistema frontal, agregó, se han enviado 161 mensajes: 23 en Valparaíso, 70 en Coquimbo y 59 en Atacama.