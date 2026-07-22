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    Fernando Gago, en La pizarra del Mundial en La Tercera: “Para mí Messi de 2010 ya era el mejor de la historia”

    El entrenador de la U participó junto a Daniel Garnero y Nicolás Córdova en un debate sobre la Copa del Mundo 2026.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Fernando Gago: “Para mí Messi de 2010 ya era el mejor de la historia”

    Este martes los entrenadores Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova participaron en La pizarra del Mundial en La Tercera, instancia en la que reflexionaron sobre distintos temas que dejó la Copa del Mundo que finalizó este domingo.

    En ese marco, el DT de Universidad de Chile habló sobre la final que perdió su país, Argentina: “Yo creo que se planteó uno disputa de la pelota, porque Argentina lo que necesita y quiere es jugar con la pelota y España no la dejó. Se llevó el partido a un desgaste físico, y creo que ahí fue la clave. A mí entender, España fue de los mejores equipos que jugó el Mundial, tuvo casi 15 o 20 situaciones de gol por partido y recibió uno solo”.

    Fernando Gago: “Para mí Messi de 2010 ya era el mejor de la historia”

    Además, aseguró que para él Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia: “Para mí no hay dudas, tuve la suerte de haber jugado al lado de él y la mala suerte de haberlo enfrentado. Tenemos mucha amistad. Los golpes que tuvo que bancarse, de la forma en que compitió. Para mí es algo extraordinario y el mejor de la historia”.

    “Antes todas las miradas y todas las derrotas parecían culpa de él, es difícil convivir con eso, responder siempre de la misma manera. Para mí Messi de 2010 ya era el mejor, por lo que le veía en los entrenamientos. Leo desde 2005 ya estaba compitiendo en el máximo nivel”, añadió.

    Gago también tuvo palabras para el fracaso de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay en Norteamérica 2026: “Yo pienso que es uno de los entrenadores que más marcó. Independiente de eso, Uruguay tiene jugadores muy buenos; no fueron compatibles en el Mundial. El fútbol es eso, llevar al futbolista a tu idea”.

    Por último, reflexionó sobre la mentalidad de los jugadores, y para eso utilizó una anécdota personal: “Yo llegue a los 20 años al Real Madrid, y a los 22 resulta que me quería ir porque no jugué algunos partidos. Eso me volvió a pasar después a los 24″.

    Lee también:

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