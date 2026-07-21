Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial

La llegada de la Albiceleste tuvo una ausencia marcada. El técnico Lionel Scaloni, Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Nicolás Otamendi, como capitán, lideraron el regreso del plantel a suelo transandino, luego de caer en la final del Mundial ante España. En contraste, Lionel Messi retornó al país horas después, separado del resto del equipo.

Como otros de sus compañeros (diez, once con él), que viajaron a diferentes destinos, principalmente a los países donde juegan, el 10 viajó independiente del plantel. Llegó en un chárter privado, tras un breve paso por su hogar en Miami, a su natal Rosario. A eso de las 6.30 horas locales (5.30 de Chile), arribó al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, ubicado en Fisherton, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Y si bien no contó con las mismas señales del recibimiento oficial, sí hubo una gran multitud que lo esperó y provocó el despliegue de un operativo de seguridad. Tanto Messi como su familia realizaron los trámites migratorios en el propio avión privado para descender y abordar rápidamente en el vehículo que los esperaba.

Posteriormente, fueron retirados del recinto hacia su hogar ubicado en Kentucky Club de campo, en la localidad de Funes. Ahí, fuera del barrio privado, también lo esperaban decenas de fanáticos.

Nicolás Otamendi y Lionel Scaloni lideraron la llegada de la Albiceleste a Argentina (Xinhua). [e]Carlos Ravazzani,Regiment of Mounted Grenadiers

¿Se despide de la selección argentina?

El regreso oficial contó con ‘Chiqui’ Tapia, Scaloni, Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Facundo Medina, Thiago Almada, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Juan Manuel López.

Los que viajaron por separado fueron Rodrigo de Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Facundo Medina, Nicolás González y Juan Musso. A ellos se les suma, lógicamente, Messi, que tuvo un silente regreso a Rosario.

Muy lejos de las cámaras y sin contacto con el público, el capitán transandino se dirigió a su casa para reencontrarse con el resto de su núcleo familiar, principalmente con sus padres, quienes no viajaron a la Copa del Mundo, a diferencia de Qatar 2022. El motivo se debió a las graves complicaciones de salud que afectaron a Jorge Messi, su progenitor, a quien se le sumó Celia María Cuccittini, su madre.

Por una parte, en Rosario se dio un reencuentro que seguramente fue más que emotivo. En su ciudad natal, Messi buscará recargar energía de cara a una nueva temporada con el Inter Miami y tras 50 días de concentración. No obstante, por otra, todo ocurre en medio de las dudas sobre su futuro.

La noche previa a la final, Messi publicó un sentido mensaje que tuvo, para muchos, tintes de despedida: “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino (…) Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”, escribió en su cuenta de Instagram.

En tanto, después de la derrota, donde protagonizó una emotiva imagen al llorar desconsoladamente, rompió el silencio: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió a través del mismo canal.

Su despedida es una opción más que real, pero por ahora, no hay una confirmación. En Argentina existe una alta expectación de cara a la decisión del 10, que puede marcar el fin de una era.