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    “Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”: la familia de Lionel Messi carga contra la prensa argentina

    El atacante de la Albiceleste reconoció que enfrenta un complicado presente personal mientras compite en el Mundial de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: AFA.

    El debut de la selección de Argentina estuvo marcado por una notable actuación de Lionel Messi. El atacante transandino se inscribió con un triplete en el triunfo por 3-0 contra Argelia en el comienzo de la defensa del título obtenido en Qatar.

    Una de las imágenes más llamativas de la jornada vino después de la apertura de la cuenta. La Pulga se vio visiblemente emocionado y una vez finalizado el compromiso dio cuenta de qué había pasado. Comentó que aquello se debió a “una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, reconoció.

    Al día siguiente, la prensa transandina dio cuenta del motivo. Jorge Messi, padre del futbolista, enfrentaba complejidades médicas.

    Más tarde, Leo amplió: “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque pues estuvieron siempre como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más”, comentó en zona mixta.

    Luego profundizó que “ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas y obviamente también por ellos, por el grupo espectacular, que me sostiene, me hace estar feliz”.

    Claro que estas palabras comenzaron a generar una serie de reacciones y comentarios que causaron molestia al interior de la familia Messi. Por lo mismo, compartieron un comunicado para explicar la situación del padre de Lionel.

    La respuesta de la familia Messi

    En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, comenzaron señalando sobre el estado de Jorge Messi.

    “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, continuaron.

    “La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, remarcaron.

    Al mismo tiempo, plantearon que “en momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

    “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”, cerraron.

    Independiente de esto, ahora Lionel Messi y el resto de la nómina de Argentina deben concentrarse en su segundo duelo de la fase de grupos del Mundial. Este lunes 22 de junio, desde las 13.00 horas de Chile, enfrentarán a Austria.

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