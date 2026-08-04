“Es como un fantasma”: la renovada vida de Oscar Pistorius tras obtener la libertad condicional

El 14 de febrero de 2013 el atleta Oscar Pistorius mató a quien fuera su novia tras propinarle cuatro disparos mientras se encontraba en su domicilio en Pretoria, Sudáfrica.

Este hecho acabó con la carrera deportiva de quien hasta ese entonces se había transformado en una de las grandes figuras del atletismo paralímpico.

Sus habilidades como velocista llevaron a que en 2004 clasificara para los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, en donde se llevó la medalla de oro en los 200 metros y la de bronce en los 100.

Luego se preparó para clasificar a los Juegos de Londres 2012 para enfrentar a rivales sin discapacidades. Si bien no alcanzó a conseguir medallas, llegó a la ronda de semifinales de los 400 metros lo que le significó el reconocimiento internacional.

Pero un año más tarde, terminó matando a Reeva Steenkamp y, tras la investigación respectiva, la Corte Suprema de Apelaciones de Sudáfrica determinó la pena a 13 años y cinco meses para completar 15 años, agregando el tiempo que había pasado en prisión preventiva.

Ya a principios de 2024 Pistorius obtuvo la libertad condicional que trajo cambios significativos para su vida personal.

La transformación de Pistorius

Desde el momento en que fue liberado de la cárcel, Oscar Pistorius se radicó en Pretoria donde, según indica Daily Mail, asumió un nuevo rol laboral, desempeñándose en una empresa de ingeniería de sonido.

En medio del barrio que lo acoge, algunos vecinos indicaron al medio inglés que “no queremos saber nada de él por aquí. Es como un fantasma. Ha desaparecido de la faz de la Tierra y la mayoría de la gente está contenta de que siga siendo así”.

Luego describen que se le ha visto con cabello canoso, barba y cubriendo sus prótesis con pantalones largos para mantener un perfil bajo.

Pistorius reside en la mansión familiar Bateleur, junto a su tío Arnold Pistorius. La propiedad, equipada con piscina, gimnasio, perros guardianes y vigilancia privada, representa un refugio seguro con seguridad estricta y acceso controlado.

Es en este lugar donde vive con su nueva pareja, Rita Greyling, cuya relación es conocida en la zona desde 2025. Ambos acuden con regularidad a una iglesia evangélica en las afueras de Pretoria. Un miembro de la congregación aseguró que “siempre ayuda con cosas como aparcar y servir café. Es parte de nuestra comunidad”.

También señalan que dentro de sus rutinas está el acudir a una cancha de pádel. también se le ha visto recorriendo las tiendas locales, conversando con empleados y tomando café.

Además, como dentro de las condiciones establecidas para mantener la libertad condicional está el informar a la policía su ubicación y tiene prohibido viajar al extranjero, se ha sabido que ha pasado algunos días en una casa de playa en Zinkwazi, en la costa este de Sudáfrica.