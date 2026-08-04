McDonald’s supera expectativas en utilidades, queda bajo lo esperado en ingresos y cambia el mando de su negocio en EE.UU.

McDonald’s reportó este martes resultados mixtos en su segundo trimestre, con una utilidad por acción sobre lo previsto por el mercado e ingresos levemente por debajo, en un cuadro marcado por la desaceleración de las ventas comparables en Estados Unidos.

En paralelo, la compañía anunció que Skye Anderson asume desde este martes como presidenta de su negocio estadounidense.

La cadena dijo que obtuvo una utilidad por acción ajustada de US$ 3,38, frente a los US$ 3,32 que esperaban los analistas encuestados por LSEG. Los ingresos llegaron a US$ 7.100 millones, bajo los US$ 7.130 millones proyectados.

Las acciones de la compañía suben 2% en las operaciones previas a la apertura.

Utilidades al alza, ingresos por debajo del consenso

La utilidad neta del segundo trimestre, cerrado el 30 de junio, fue de US$ 2.360 millones, o US$ 3,32 por acción, por sobre los US$ 2.250 millones, o US$ 3,14 por acción, del mismo período del año anterior. Excluyendo cargos por reestructuración y otros ítems, la ganancia por acción fue de US$ 3,38.

Los ingresos netos aumentaron 4%, hasta US$ 7.100 millones.

“Aunque nuestra estrategia está dando resultados en todo el mundo, vemos una oportunidad para subir el listón en EEUU y acelerar el rendimiento en nuestro mayor mercado”, afirmó el director ejecutivo, Chris Kempczinski.

Las ventas comparables globales subieron 1,3%, en línea con lo que esperaba Wall Street según las estimaciones de StreetAccount, que reporta CNBC.

En Estados Unidos, las ventas comparables avanzaron 0,8% en el trimestre. La cadena informó que el ticket promedio aumentó, pero que el tráfico a sus restaurantes en ese mercado cayó.

De acuerdo a Reuters, McDonald’s ha pasado el último año apostando fuertemente por la asequibilidad y las promociones para defender su cuota de mercado frente a la competencia cada vez más intensa de sus rivales de comida rápida, las tiendas de conveniencia y el consumo de comidas en casa.

Entre sus iniciativas se incluían una plataforma McValue renovada, un menú por menos de 3 dólares, ofertas de desayuno con descuento y una mayor apuesta por bebidas especiales, como refrescos y gaseosas artesanales.

Relevo en el mercado más grande

Anderson sucede a Joe Erlinger, quien encabezó la división por más de seis años. Con 26 años en McDonald’s, Anderson se desempeñaba como directora de operaciones de McDonald’s USA y antes lideró la unidad de Global Business Services.

“Si bien nuestro manual de juego está funcionando en todo el mundo, vemos una oportunidad para subir el estándar en Estados Unidos y acelerar el desempeño en nuestro mercado más grande”, dijo en un comunicado el CEO de McDonald’s, Chris Kempczinski.