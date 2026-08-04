Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital: “Vamos a bajar nuestra proyección de PIB de 1,7% a 1,1% para el año”

El economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, si bien ve mejores cifras de crecimiento para el segundo semestre, el magro desempeño que tuvo la actividad económica en el primer semestre lo llevarán a ajustar su proyección para el Producto Interno Bruto que tendrá Chile este 2026 pasado de 1,7% a 1,1%.

¿Cómo se debe analizar este crecimiento de 2,4% que tuvo la economía chilena después de cinco caídas consecutivas?

Hubo una recuperación muy fuerte del sector minero, que estuvo explicado por el accidente de El Teniente de hace un año, entonces, el factor de días hábiles más el factor estadístico, básicamente, por minería, explican esta alza y por eso somos cautos. Ahora bien, los efectos de base estadísticos sí van a ayudar de aquí en adelante. Pero, desafortunadamente, parece ser difícil que se logren niveles sostenidamente por arriba de un 2,5% durante el segundo semestre.

¿Cuál es la perspectiva que tiene para los próximos meses?

En el segundo semestre veremos crecimientos superiores al 2%, pero digamos que el mensaje parece ser más por efecto base estadístico, o una base de comparación positiva, que por un mejor comportamiento de la actividad económica. De hecho, la gran noticia que estamos publicando en este momento, es que vamos a bajar nuestra proyección -muy fuerte- de 1,7% prevista para el año a un 1,1%. La economía cayó 0,2% en el primer semestre por lo que hace muy desafiante que podamos crecer más que 1,1%. vamos a tener una recuperación, pero en buena parte es más estadística que otra cosa

¿Qué explica que estemos con un crecimiento tan bajo? ¿Qué está pasando con la economía chilena?

No es normal que en la ausencia de una crisis global, el país tenga una caída de entre 1,5 a 2 puntos porcentuales en la proyección que se tenía para el año en cuestión de seis meses. Y es una combinación de varios factores. Chile es uno de los países definitivamente más afectados por el aumento de los precios de los combustibles. Soy un convencido de que el fuerte incremento del petróleo a partir de febrero con la guerra entre Estados Unidos con Irán ha tenido impacto negativo en riqueza nacional. Chile es el mayor importador neto de petróleo de la región y de los países comparables. Eso, además, se vio reflejado muy rápidamente en los precios de los combustibles restándole ingreso disponible a los hogares y generando un impacto negativo en la confianza del consumidor. A eso se suman los mayores costos de contratación que están teniendo un efecto significativo en el empleo. Y como tercer factor la minería que a medida que pasa el tiempo pareciera que es un tema mucho más estructural.

¿Cuál es su visión para el 2027?

Para el próximo año somos más optimistas. Tenemos una proyección cercana al 3%, que sería muy favorable, porque recordemos que el PIB potencial de Chile está estimado en 2%.

¿Cuál su perspectiva para la política monetaria?

Nuestro escenario base es una mantención en 4,5% hasta fines del 2027.