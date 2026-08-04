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    Honduras: expresidente Juan Orlando Hernández será juzgado en libertad en un tribunal ordinario por blanqueo y fraude

    El exmandatario quedó con la prohibición de salir del país y bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa. Además, firmó de antemano que se someterá al proceso judicial por su vinculación al caso Pandora II.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Former Honduras President Juan Orlando Hernandez attends his trial on U.S. drug trafficking charges in federal court in the Manhattan borough of New York City, U.S., March 7, 2024 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg Jane Rosenberg

    La Justicia de Honduras resolvió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández será juzgado en libertad y por un tribunal ordinario, en lugar de la Corte Suprema como inicialmente había sido previsto, por los supuestos delitos de lavado de activos y fraude contra el Estado.

    Así lo determinó el Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, el cual dictó como medidas cautelares que el exmandatario no pueda salir del país y que quede “al cuidado y vigilancia” de su equipo de defensa “debiendo rendir un informe semanalmente de su condición”, así como una caución juratoria.

    “Juan Orlando Hernández quedará bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, el cual deberá presentar un informe semanal sobre su situación jurídica”, explicó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, en declaraciones a los medios recogidas por el diario El Heraldo.

    La caución juratoria, explicó Silva, significa que “tendrá que emitirse un acta por las partes procesales, donde el imputado (...) se deberá juramentar e indicará que se va a someter al proceso”.

    La audiencia inicial fue fijada para el próximo 12 de agosto en la sala sexta del Tribunal de Sentencia, según precisó en un mensaje publicado en redes sociales el Poder Judicial hondureño.

    Será este juzgado ordinario el encargado del caso, después de que este mismo lunes haya sido declarado “sin lugar” el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantener el caso en la Corte Suprema de Justicia.

    Fue en octubre de 2023 cuando la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción del país incluyó a Hernández en el expediente del caso Pandora II, esgrimiendo que el mismo figuraba entre los supuestos beneficiarios de una estructura que habría desviado recursos estatales hacia actividades político-electorales.

    Concretamente, el exgobernante fue acusado ‘in absentia’ (en ausencia) por la Fiscalía del Estado el 11 de octubre de 2023 por los delitos de lavado de activos y fraude contra el Estado debido al supuesto desvío de más de 62 millones de lempiras (unos US$ 2.310.000) para su campaña política en 2013 cuando aspiraba por primera vez a la Presidencia.

    Cabe recordar que Hernández regresó el pasado 26 de julio a su país tras un periplo de más de cuatro años desde su extradición a Estados Unidos, posterior condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y, finalmente, el indulto que recibió a finales del año pasado de manos del presidente estadounidense, Donald Trump.

    La sentencia, emitida en junio de 2024 tras su detención dos años antes, probó sus vínculos con los cárteles de la droga para facilitar el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.

    Más sobre:MundoHondurasJuan Orlando HernándezTráfico de drogasFraudeCampaña electoral

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