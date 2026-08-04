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    EE.UU. achaca la crisis humanitaria en Cuba a la “incompetencia” del régimen de Díaz-Canel y defiende “excepciones” al bloqueo

    El portavoz del Departamento de Estado aseguró que se entregará ayuda al pueblo cubano, la que se comprometió en hasta US$100 millones y que se busca canalizar a través la Iglesia católica.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos

    El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, aseguró este lunes que la crisis humanitaria en que se haya sumida la isla de Cuba es “consecuencia directa del régimen cubano”.

    En la misma línea, tachó al régimen de Miguel Díaz-Canel de “incompetente”, y defendió que “ha habido excepciones dentro del embargo” impuesto desde Washington contra La Habana desde hace décadas.

    “La crisis humanitaria que estamos viendo en la isla es un resultado directo del régimen cubano, de su modelo económico que no funciona y de su propia incompetencia”, señaló Pigott en una entrevista para la cadena NBC.

    A renglón seguido, el portavoz recuperó unas palabras pronunciadas con anterioridad por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en las cuales el alto funcionario aseveraba que “lo único peor que un comunista es un comunista incompetente”.

    Sosteniendo que “Estados Unidos está del lado del pueblo cubano”, Pigott señaló que Washington prometió “hasta 100 millones de dólares (unos $92.501.000.000) en ayuda, además de la asistencia que se prestó tras el huracán Melissa”, acaecido en 2025.

    Esta ayuda, agregó, prevén canalizarla “a través de terceros como la Iglesia católica, colaborando con parroquias locales para hacer llegar la ayuda directamente a las personas que la necesitan”.

    “Siempre ha habido excepciones dentro del embargo para que los alimentos y los medicamentos puedan llegar a la población”, afirmó el portavoz asegurando que a la Casa Blanca lo que le “preocupa” es que el Ejecutivo cubano, a su juicio, se dedica a “saquear los recursos del pueblo cubano para llenarse los bolsillos”.

    Estas declaraciones se producen en una jornada en la cual la isla caribeña sufrió un nuevo apagón, el segundo en menos de 24 horas.

    Todo ello, a su vez enmarcado en un contexto en el cual a las seis décadas de embargo se sumó un bloqueo energético a comienzos de año que ha provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro.

    Más sobre:CubaMiguel Díaz-CanelEstados UnidosEmbargoTommy PigottDepartamento de Estado

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