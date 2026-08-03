Christopher Nolan da profunda entrevista acerca de La Odisea: crítica “amateur”, expiación y una civilización decadente

A pesar de que La odisea cedió el trono a Spider-Man: Un Nuevo Día en la taquilla, el director Christopher Nolan sigue siendo noticia, esta vez por una entrevista que concedió durante una gira de prensa en China, en la que se adentró en temas filosóficos profundos sobre arte, historia, narración, crítica cinematográfica moderna y la aparición de concepciones cristianas en su actual producción, la que ha tumbado a las pantallas del mundo.

En una entrevista con el podcaster y profesor de filosofía política chino Zhong Shu en Pekín, que se emitió originalmente en la plataforma de vídeo china Bilibili y hablada en inglés, el cineasta británico se apartó considerablemente de las entrevistas habituales que ha concedido durante la gira de prensa mundial de La odisea, casi todas basadas en aspectos promocionales y anecdóticos de la historia. La entrevista de Zhong fue una de las pocas en las que se indagó sobre su filosofía personal y su visión del mundo, y cómo estas influyeron en la realización de La odisea. La conversación, incluso, se volvió viral.

Con cierta grandilocuencia, Zhong comenzó la entrevista describiendo a Nolan como un bardo de la era moderna, al igual que Homero lo fue de la Antigua Grecia, para luego describir el antiguo poema como una celebración de la guerra y la victoria, mientras que la adaptación de Nolan la estableció como lo opuesto, reflejando más la actualidad y los tiempos que corren. Zhong continuó preguntándole al director, debido al tono de su película, si él se consideraba un “bardo de una civilización en decadencia”.

L to R: Director Christopher Nolan with Cinematographer Hoyte van Hoytema, ASC on set of his film THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan. Melinda Sue Gordon/Universal Pic

“Creo que es un punto muy interesante, una pregunta muy interesante”, dijo Nolan entre risas. “Quiero decir que la idea principal subyacente es esta brecha de unos 400 años entre los eventos que Homero describe y cuando su historia fue escrita, o recibida por primera vez por lectores y audiencias. Esa es una brecha bastante interesante, y para mí, no creo estar completamente en desacuerdo con la forma en que Homero cuenta la historia. Cuando se mira desde una perspectiva histórica, y la razón es —y lo que me interesó al adaptarlo— es que Homero escribe sobre una era anterior a la suya, escribe sobre una era de cientos de años anteriores. Su audiencia la consideraba más avanzada que la suya. Eran una civilización en auge, pero intentaban regresar a donde habían estado 400 años antes. Esa idea de un ciclo, esa idea de, como dices, una civilización en su ocaso. Creo que está presente en el poema, es sutil. Pero si también se mira la historia… cuando desenterraban estos muros de antiguos palacios derruidos, los llamaban ciclópeos. Construían murallas porque creían que solo un gigante podría haberlas erigido. Tenían esa idea de la grandeza de esa civilización pasada. Y así fue como me interesé por ese colapso, lo que llaman la catástrofe, el colapso de la Edad de Bronce. Lo que sucede entre los acontecimientos de la Guerra de Troya y Homero".

Después añadió: “Creo que (esos temas) son ​​algo que, desde una perspectiva moderna, resulta aterrador e interesante, y creo que en parte se debe a que trabajé antes en Oppenheimer, que es una película que trata sobre el fin del mundo, sobre el fin y el colapso de la civilización. Así que sí, definitivamente llevé esa sensibilidad a esta adaptación de La odisea“.

¿Cristianizar La Odisea?

Zhong pasó entonces al concepto de “expiación” en la película de Nolan, afirmando que tal concepto no existe en la cultura ni en la lengua de la Antigua Grecia, ni en el poema de Homero. Preguntó directamente si el cineasta había “cristianizado La odisea” y, además, por qué la expiación era tan importante en la película.

“No era muy consciente de cómo lo estaba abordando filosóficamente, aparte de que realmente me centré en la idea de lo que se denomina ‘xenia’”, dijo Nolan.

“En la película lo llamamos la Ley de Zeus por simplicidad, pero es esa idea de respeto mutuo: que te trate como quiero que me traten. Y en su teología es porque podrías ser un dios disfrazado. Realmente profundicé en eso, y comencé a darme cuenta de que para mí gran parte de lo interesante de la interacción entre la historia y la mitología es esta idea de los ‘pueblos del mar’, la idea de la gente del mar que se creía que había precipitado el colapso de la Edad de Bronce. Es uno de los grandes misterios de la historia: ¿quiénes eran? Pero la idea de que realmente una violación de xenia, una violación de la Ley de Zeus —que es lo que los pretendientes están haciendo en el palacio— es realmente la (ruptura) de la Ley de Zeus que está causando esta dificultad y este daño".

“Creo que la idea de la expiación es, en cierto modo, lo que aportamos como espectadores a la historia”, añadió Nolan. “No sé si realmente hay expiación en la película, o si simplemente sentimos esa catarsis o si ese es el proceso que vemos en el encuentro final que tanto hemos esperado entre Odiseo y Penélope. Pero creo que, en cierto modo, quizás aportamos nuestra sensibilidad más moderna a eso. En la medida en que (la expiación) está presente, no es un intento deliberado de cristianizarla, sino que es una consecuencia o una conclusión natural de profundizar en esta idea filosófica de lo que sucede cuando se infringe la Ley de Zeus”.

Odiseo, en la película de Christopher Nolan, escuchando el canto de las sirenas.

Retomando el poema de Homero y cómo celebra a los grandes hombres de la historia, Zhong le preguntó a Nolan si su adaptación “se disculpa” por este sentido de grandeza para adaptarse a la sensibilidad moderna. “¿Es (La odisea) una historia de disculpa que exige arrepentimiento, reflexión y autocrítica?”, preguntó Zhong.

“Creo que cuando se habla de narración, siempre se está en diálogo con las expectativas del público”, comenzó Nolan su reflexiva respuesta.

“Así que, en realidad, es una energía que proviene del público, así como una energía que emana de la propia historia. Cuando se caracteriza a alguien, y la versión trillada de esto, o la crítica que a menudo se dirige a las películas en general, es: ‘oh, el personaje tiene que ser simpático’, por lo que el personaje es manipulado o cambiado de diferentes maneras. Y ese es, en cierto modo, un fallo fundamental de la crítica cinematográfica, o de la crítica narrativa, porque poder identificar el mecanismo no invalida el mecanismo. Y ese es un verdadero problema en la crítica actual porque la gente tiene esta idea de que: como puedo entender por qué la historia me afecta de la manera en que lo hace, por lo tanto, no funcionó. Así no es como funciona la narración. Cuando creamos una figura heroica en una historia como narradores, debemos tener en cuenta la energía que el público aporta a esa historia y la interacción entre nuestra intención y la forma en que el público la recibe. Y el hecho de que ese mecanismo sea identificable para la gente no lo invalida. Parte de ese mecanismo consiste en preguntarse: “¿Vamos a tratar la grandeza como algo absoluto o como proveniente de un estado filosófico democrático o más idealizado en el que vivimos, en el mundo actual, donde queremos ver a las personas como iguales? ¿Tenemos que disculparnos por esa grandeza? Y la respuesta es sí, o el público la rechaza, y eso forma parte del mecanismo. Una vez más, el hecho de que el mecanismo sea identificable no significa que sea inválido o que no deba usarse”.

Más adelante en la entrevista, Nolan retoma sus puntos de vista sobre la crítica cinematográfica “amateur” moderna.

“Cuando hablaba de crítica cinematográfica, me refería más a la crítica amateur que a la profesional, porque la crítica profesional tiende a comprender la necesidad de los mecanismos. Así que estamos hablando de una lingua franca de narración creada por Hollywood durante los últimos 100 años que es muy efectivamente universal y, por lo tanto, es su propio lenguaje, y ese lenguaje es entendido por personas de todo el mundo, que es lo increíble de ello. Y es un lenguaje moderno de narración muy accesible y tiene ciertas reglas. Tiene convenciones, puedes romper esas convenciones, puedes flexibilizarlas. Puedes moverlas, pero tienes que ser consciente de ellas en todo momento. Como digo, pienso más en la crítica amateur cuando digo que las personas que, porque sienten que han identificado el mecanismo, sienten que lo invalidan. Eso puede ser cierto para ciertos elementos y la gramática cinematográfica, y el lenguaje cinematográfico evoluciona con eso”.

“Cuando un recurso narrativo se vuelve demasiado familiar para el público, hay que cambiarlo. Pero nosotros, como cineastas, nos valemos de ese lenguaje común. Partimos de la base de que nuestro público ha visto muchas películas y entiende ese lenguaje. Así que jugamos con él. Es el lenguaje del género, el lenguaje de la empatía del público, el lenguaje de la claridad, de la dirección narrativa y de cómo guiar a la gente a través de una historia”.