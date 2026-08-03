Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la institución, y la Fiscalía Local de Iquique permitió la captura de una mujer que estafó a cerca de 200 para la adquisición de viviendas sociales .

Según determinó la investigación, la mujer desde el año 2023 hasta mayo de 2026 ofreció supuestos cupos para acceder a departamentos sociales para proyectos habitacionales en la comuna de Alto Hospicio.

“Las víctimas correspondían a personas en condición de necesidad habitacional que participaron incluso en reuniones presenciales junto a la imputada y efectuaron pagos que fluctuaban entre $500.000 y $11.000.000, destinados supuestamente a cuotas de incorporación, reserva de cupo, gastos administrativos y trámites, generando una defraudación total de $350.000.000 ”, detalló sobre el caso el fiscal Juan Zepeda.

Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitó una orden de detención que finalmente concretó la policía civil en la ciudad de Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

“Gracias al trabajo colaborativo entre la PDI de nuestra región y la PDI de la Región de Los Lagos se logró ubicar a esta mujer en el sector Ensenada, comuna de Puerto Varas, donde se encontraba arrendando una vivienda junto a su grupo familiar. En ese lugar fue detenida el jueves”, explicó el jefe de la Bridec, el subprefecto Gustavo Sáez.

La mujer fue formalizada por los delitos de estafa reiterada y uso malicioso de instrumento público. El tribunal, con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, determinó dejar a la imputada en prisión preventiva, además de establecer un plazo para la investigación de 120 días.