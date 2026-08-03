Oposición acusa portazo del gobierno a petición de incluir focalización en platas municipales del megaproyecto

Un halo de disconformidad primó entre los líderes de la oposición luego de la reunión que sostuvieron este lunes en La Moneda con los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y José García Ruminot (Segpres).

Los timoneles de las colectividades opositoras arribaron a Palacio luego de una cita con los alcaldes del sector, quienes tienen fuertes reparos a la fórmula del Ejecutivo para compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años, aprobado en el megaproyecto. El artículo, el único pendiente de la reforma, se vota este martes en el Senado.

Desde el municipalismo representado por jefes comunales contrarios al gobierno de José Antonio Kast han planteado que además de los dineros compensatorios, el mecanismo debiese incluir una focalización, para que la redistribución no beneficie a algunos y perjudique a otros.

Esa propuesta fue la que los presidentes de oposición llevaron a los ministros, sin embargo, la recepción no fue la que esperaban.

La timonel del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, dijo tras la cita: “Planteamos como algo muy relevante la posición de los alcaldes, con quienes nos reunimos minutos antes de venir acá, los senadores, senadoras y también presidentes de partidos aquí presentes, porque la posición que han mantenido y sostenido los alcaldes tiene que ver con ese acuerdo que se celebró transversalmente en La Serena, donde pedían dos cosas, la focalización y la compensación”.

La líder de los socialistas sostuvo que “lo que ha señalado el ministro Alvarado es que ellos mantienen aquello y que si eventualmente esta norma no se aprobara en el día de mañana (este martes), el gobierno va a mantener esa posición para seguir conversando, sea en la Ley de Presupuesto o la Ley de Reajuste. Nosotros insistimos en que los recursos tienen que focalizarse en primer lugar, pero también que haya redistribución en orden a que no exista finalmente un detrimento para aquellos municipios que tienen ya ingresos bastante mermados”.

Ante esta negativa de parte del Ejecutivo, señaló: “Obviamente no salimos conformes, porque esperábamos tal vez una mayor receptividad de parte de los ministros, tanto el ministro Alvarado como del ministro de la Segpres, el ministro García, pero creo que hemos cumplido con nuestro deber de venir a formalizar esta petición hecha por los alcaldes transversalmente”.

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, fue más dura en su tono y reconoció que: “Quedamos intranquilos con esta reunión, porque precisamente lo que ha pasado acá es que uno puede declarar ánimo de diálogo y reconocemos precisamente los ministros que nos reciben que tienen una disposición a conversar, pero otra cosa es disposición a que ese diálogo sirva para mejorar los proyectos”.

“Este es un pésimo proyecto para nuestro país, porque no solo desfinancia a los municipios que ustedes han podido ver en emergencias, que son el primer actor en llegar a cada una de las casas chilenas, sino que también exacerba, agranda mucho más, la desigualdad en nuestro país”, afirmó.

Asimismo, acusó que “cuando el gobierno ha dicho que llegó a un acuerdo con los alcaldes y alcaldesas, lo cierto es que ese acuerdo no se escuchó. Fueron todos los alcaldes en La Serena los que plantearon que tenía que haber compensación y también tenía que haber focalización, para que las personas más pobres no le paguen la cuenta a las tres comunas más ricas de nuestro país”.

“Lo que se nos plantea acá es que no hay una apertura a esa focalización y que además hay una determinación a que se avance no importa cuántas votos falten. Entonces, yo creo que en eso tenemos que tener una oposición que sin duda tenga disposición a dialogar y así lo hemos hecho como Frente Amplio, pero también una posición suficientemente clara de mencionar que el que puede resolver este problema de injusticia no es la oposición, es el gobierno a través de su iniciativa legislativa", remarcó.

El líder de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, en tanto, apuntó que “lamentablemente no han sido consideradas nuestras propuestas. Solamente se habla de compensación, no así de focalización”.

“Esto es una pésima noticia para habitantes de diferentes comunas que apoyaron al gobierno del presidente Kast, que tuvieron la legítima oportunidad de votar por otras opciones presidenciales, porque finalmente el daño es totalmente transversal”, enfatizó.

Menos duro con el gobierno fue el presidente del Partido por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, quien, eso sí, planteó que “nos vamos respecto de ese punto con un sabor amargo, porque no vimos suficiente disposición de parte del gobierno a evaluar de aquí a mañana un veto aditivo que permita efectivamente poner sobre la mesa una fórmula de distribución de esos 200 millones de dólares que sea distinta, que sea más justa, más equitativa y que incorpore la visión de todos los municipios”.

El parlamentario hizo un matiz, al señalar que “algo positivo es que el gobierno se ha comprometido y ha reafirmado que si la votación en el Senado el día de mañana se pierde, los municipios no se van a quedar sin compensaciones”.

Relación de la oposición con el gobierno

Otra materia que estuvo sobre la mesa en la cita en La Moneda fue la relación del gobierno con la oposición.

Esto, luego de la molestia que generó en el sector los dichos recientes del biministro Alvarado, que puso en entredicho que exista un orden en la oposición para mantener el diálogo abierto.

Vodanovic dijo al respeto que “aquí tiene que haber un cierto orden, donde los presidentes y presidentas de partido tengamos una bilateralidad con el gobierno, que no puede ser a través ni de los medios de comunicación ni en forma informal o parcelada”.

“Aquí hay una sola oposición, estamos todos con unidad de propósito buscando lo que sea bueno para nuestro país y ahí también el gobierno tiene que entender que tiene interlocutores válidos, que somos los presidentes y presidentas de partido”, recalcó.

Sobre este punto, Soto valoró la disposición de ambos ministros presentes en la reunión y destacó que se acordó mantener “una conversación institucional de forma más recurrente, permanente, de manera tal de evitar también las conversaciones, a veces parcializadas, que se van dando en la discusión de los distintos trámites legislativos”.

“Creemos que la situación, el impasse que se vivió la semana anterior a propósito de los dichos del ministro Alvarado en un diario de circulación nacional respecto a los liderazgos de oposición ha sido superada. Damos vuelta a la página. Hemos manifestado, por cierto, nuestro profundo malestar por esas declaraciones, pero también el ministro ha reconocido su error, ha pedido también las excusas del caso y se ha comprometido a que esta mesa de conversación directa con los presidentes de oposición sea el canal institucional para conversar las diferencias políticas, procesarlas y para tratar de buscar un entendimiento y un acuerdo en aquellas materias donde sea posible”, dijo.