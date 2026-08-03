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    Grau engrosa lista de más de una docena de exautoridades de Boric que se suman a centros de estudio

    Al menos 14 figuras del gobierno pasado -además de varios asesores de segunda línea- arribaron a los directorios y equipos de las casas de pensamiento de la oposición. La apuesta, según transmiten, es que mediante esta rearticulación se pueda ayudar a enfrentar al gobierno de Kast.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Vina del Mar. 1 de junio 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, encabeza fotografia oficial junto a su gabinete de ministros y ministras; en el Palacio Presidencial Cerro Castillo de Vina del Mar. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde que dejaron el poder, se ha hecho constantemente la pregunta de cómo es la articulación entre las principales figuras que fueron parte del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Una de las respuestas que ha surgido por naturaleza son los centros de pensamiento de la oposición, que de a poco se han ido copando de exautoridades de la administración frenteamplista.

    De esto dio cuenta en su entrevista con La Tercera el exjefe de gabinete del exmandatario, Carlos Durán (FA), quien se integró a Nodo XXI, centro de estudios ligado al FA.

    “La rearticulación del sector es una tarea que tiene varias patas. Una tiene que ver con el trabajo en el Congreso. Otra tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo de los centros de estudio. Por sobre todo, te diría, hay un tercer elemento que tiene que ver con la relación con la ciudadanía. Todos quienes formaron parte del gobierno, estoy seguro que en alguna de esas dimensiones va a estar actuando con mucha energía”, dijo Durán.

    Particularmente esto se ha visto en los dos centros de estudios ligados al Frente Amplio: Nodo XXI -vinculado desde sus inicios al mundo autonomista- y Rumbo Colectivo -representado principalmente por figuras que vienen de Revolución Democrática-.

    El último en sumarse a estos esfuerzos fue el exministro de Hacienda Nicolás Grau, quien anunció -este domingo, en entrevista con CNN Chile- su integración al directorio de Rumbo Colectivo.

    El otrora titular de Economía de Boric -tras la fallida acusación constitucional en su contra- reapareció con críticas a la megarreforma económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast, en medio de momentos clave de la tramitación de la principal iniciativa de La Moneda. Con esto, engrosó un listado que ya componen más de una docena de exautoridades del gobierno de Boric, a quienes se suman otros asesores que pasaron por Palacio en la era frenteamplista.

    La apuesta es articular estas instancias para enfrentar las propuestas del Ejecutivo y empujar sus propias ideas. Por ejemplo, dos temas sobre los que ya se abrieron discusiones son la agenda laboral de Palacio y su primera tramitación de la Ley de Presupuesto. Esta última ha sido preocupación incluso del expresidente Boric, quien ha compartido críticas a recortes presupuestarios en temas de cultura en sus redes sociales.

    Grau llegó a un lugar donde se reencontrará laboralmente con antiguos compañeros del gabinete, como Marcela Ríos, exministra de Justicia y directora. También con otros colaboradores del periodo Boric, como José Miguel Ahumada, exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales; Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones, y Rodrigo Echecopar, exdirector de la División de Coordinación Interministerial.

    En el mismo equipo de trabajo, y con distintos roles, también hay otros exasesores de segunda línea, como Pablo Jorquera, Vicente Burgos, Natalia Arévalo y Dolores Reyes.

    En el caso de Nodo XXI, también se ha visto un arribo de figuras que asumieron roles relevantes en el gobierno de Boric y que se han ido articulando tras abandonar el poder.

    Carlos Durán es uno de ellos, pero también hay tres exministros: Giorgio Boccardo (Trabajo), Javiera Toro (Desarrollo Social) y Francisco Figueroa (Bienes Nacionales). A ellos se suman dos exsubsecretarios, como Claudia Sanhueza (Relaciones Económicas Internacionales) y Víctor Orellana (Educación Superior), y figuras como Francisco Arellano (exdirector del plan Buen Vivir).

    Todos los personeros citados son representantes del Frente Amplio. Fuera del partido de Boric también hay algunos que han encontrado refugio en los centros de pensamiento.

    Por ejemplo, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente llegó a Horizonte Ciudadano para encabezar el grupo fundado por la expresidenta Michelle Bachelet.

    Como parte de este nuevo ciclo, trabajará junto a ella la exministra del Trabajo Jeannette Jara.

    Más sobre:Nicolás GrauGabriel BoricOposiciónCentros de estudio

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