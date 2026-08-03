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    Medio estadounidense devela la desesperación de Infantino: presidente de FIFA ruega a Donald Trump que salve su puesto

    New York Post citó dos fuentes para confirmar los intentos del europeo por llegar al presidente de Estados Unidos, quien no responde sus llamados.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Gianni Infantino recurre a Donald Trump para asegurar su puesto como presidente de la FIFA.

    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, era intocable en su puesto. Sin embargo, los últimos acontecimientos han puesto en duda esa inmunidad. Tanto así que, de acuerdo con medios norteamericanos, el máximo dirigente recurrió al presidente de Estados Unidos para asegurar su puesto en Suiza.

    Y es que ha sido una semana tormentosa para el directivo suizo-italiano. Desde que anunció la idea de comprar los derechos de la Copa del Mundo, en una millonaria cifra prorrateada entre las 211 federaciones, la resistencia al proyecto se hizo patente.

    Sobre todo, después de que el mandamás pusiera un plazo fatal del 19 de septiembre. Entonces, las voces disidentes se hicieron más altisonantes e, incluso, se tildó de “chantaje” el discurso del timonel.

    En ese escenario, los numerosos cuestionamientos que ha recibido el alto mandatario por su intento de privatizar el torneo más importante ha sido una pésima jugada. Tan mal que, al menos ahora, ya no está tan clara su continuidad en el cargo.

    Ayuda presidencial

    De acuerdo con la información que publica el diario New York Post, Infantino espera que la administración de Donald Trump le preste apoyo en su afán de mantenerse al frente del organismo.

    Incluso, ya habría programado conversaciones privadas con el secretario de Estado, Marco Rubio. Es conocida la buena relación que mantiene el máximo dirigente del organismo balompédico con el presidente de Estados Unidos, nexo que espera explotar para asegurar su cargo.

    Dos fuentes familiarizadas con el tema confirmaron al medio de la Gran Manzana que Infantino quiere mantener una llamada con el máximo diplomático estadounidense este mismo lunes.

    “Quería conectarse online con la secretaria para hablar sobre cómo el fútbol puede ser una forma de influencia cultural para Estados Unidos. Sin embargo, todos sabemos que se trata de proteger los puestos de trabajo. En este momento, no se trata de otra cosa”, advirtió una fuente a The Post.

    Otro cercano a la administración afirmó al mismo periódico que Infantino se siente “aislado” por la avalancha de cobertura mediática negativa. Es más, el europeo “está buscando aliados importantes que le brinden apoyo público”.

    El medio también ha sabido que Infantino, de 56 años, ha intentado repetidamente, sin éxito, contactar por teléfono con Trump en los últimos días. Una situación que se ha hecho más imperiosa desde que su proyecto de vender los activos comerciales del juego a inversores privados fracasó rotundamente.

    Más sobre:FútbolMundial de FútbolGianni InfantinoDonald TrumpFIFA

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