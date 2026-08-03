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    La molestia de Trump con las ganancias de Exxon y Chevron: “Van a devolver parte de ese dinero al público y más les vale bajar el precio”

    “Están ganando demasiado dinero a partir de una escasez”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. Ambas petroleras ganaron más de US$ 12.000 millones en el segundo trimestre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La molestia de Trump con las ganancias de las petroleras durante la guerra.

    El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes las utilidades que ExxonMobil y Chevron obtuvieron en el segundo trimestre y les exigió traspasar parte de esas ganancias a los consumidores mediante una rebaja en los precios de venta al público.

    “Chevron, demasiado dinero. ExxonMobil, demasiado dinero”, afirmó el mandatario. “Van a devolver parte de eso al público y más les vale bajar el precio minorista, el precio al consumidor”.

    Ambas petroleras reportaron el viernes resultados extraordinarios, en un trimestre marcado por el encarecimiento del crudo a raíz de la guerra en Medio Oriente generada desde la invasión conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán.

    “Están ganando demasiado dinero a partir de una escasez”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

    “No me gusta”, agregó el mandatario en declaraciones que recogen los medios estadounidenses.

    Chevron cerró el trimestre con ganancias por US$ 12.000 millones, un alza cercana a 400% frente a los US$ 2.500 millones del mismo período del año anterior.

    ExxonMobil, en tanto, más que duplicó sus utilidades hasta US$ 14.500 millones, desde los US$ 7.100 millones que había registrado un año antes.

    En ese contexto, los precios internacionales del petróleo, anotaban fuertes caídas después de que Trump dijera que había cancelado un ataque planificado contra Irán.

    Los futuros del WTI de referencia para Estados Unidos bajaban 4,95%, a US$ 80,48 por barril, mientas que el crudo Brent, de referencia para Chile, se derrumban 4,73%, a US$ 83,77 por barril.

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