Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

La Embajada de Francia en España ha afirmado este lunes que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron no ha suscrito la carta firmada por 22 países europeos sobre la crisis migratoria en Ceuta porque no aportaba ningún tipo de ayuda a España y “tenía como objetivo principal instrumentalizar” la llegada de migrantes por la frontera.

“Francia no se ha sumado a la carta de los 22 Estados miembros impulsada por Italia, ya que no aportaba ninguna solidaridad concreta a España y tenía como objetivo principal instrumentalizar la oleada migratoria en Ceuta en contra del Gobierno español y no resolver la situación en cooperación con las autoridades marroquíes”, han señalado fuentes de la Embajada a Europa Press.

En este sentido, ha defendido que la carta impulsada por Roma “ignora deliberadamente que Ceuta no se beneficia de la libre circulación del espacio Schengen hacia la Unión y que ningún migrante ha salido de Ceuta” hacia territorio comunitario.

“Si bien Ceuta forma parte del espacio Schengen, en ella se aplican normas específicas. Los controles a la salida y a la llegada de los enclaves españoles en el norte de África son sistemáticos. Ningún migrante ha llegado al resto de la Unión desde Ceuta con motivo de esta crisis puntual”, ha argüido.

La legación ha apuntado así que 48.300 migrantes -el 96% de los que cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma- volvieron a territorio marroquí en un plazo de 24 horas, lo que demuestra que Roma está “fuera de lugar” y que las autoridades españolas han demostrado “capacidades” para “garantizar los retornos de conformidad con el marco normativo de la Unión”.

“(La carta) hace caso omiso de la solidaridad mostrada por la Unión, incluida España, durante episodios difíciles de oleadas migratorias puntuales en la frontera entre Polonia y Bielorrusia en 2021 o en Lampedusa en 2023”, ha remachado.

De igual forma, ha criticado la misiva por no enmarcarse “en el equilibrio fundamental entre solidaridad y responsabilidad en el que se basa el Pacto sobre Asilo y Migración, que entró en vigor el pasado 12 de junio”, poniendo sobre la mesa también que se ha producido una reducción “significativa” de las entradas ilegales hacia territorio comunitario “por todas las rutas migratorias”.

Por tanto, la Embajada ha dejado claro que el Gobierno francés ha optado por “una respuesta concreta y eficaz”, así como por el principio de “solidaridad”, ofreciendo a España su apoyo “de forma inmediata o a través de Frontex”, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Así, frente a “comentarios alejados de los hechos o posturas que rozan la instrumentalización”, París ha optado por “la eficacia y la cooperación en lugar de por una postura simbólica”. “No obstante, nos hemos adelantado para proteger nuestro territorio nacional y, desde las primeras horas, hemos desplegado medios adicionales para reforzar los controles en la frontera franco-española: se han desplegado cuatro unidades de fuerzas móviles, aviones y drones”, ha indicado.

La legación también ha defendido que Macron ya planteó el viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevar a cabo una reunión de los ministros del Interior del bloque, una reivindicación hecha por los países firmantes de la misiva.

Los 22 países europeos suscribieron una carta que vinculaba la crisis en Ceuta con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente, una resolución que, según sostienen, ha sido utilizada para “desencadenar este ataque” y “abusar” del sistema europeo de migración y asilo.