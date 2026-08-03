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    Vozinha tendrá su fiesta en Colo Colo: los detalles del masivo evento que presentará al arquero ante los hinchas

    Las autoridades permitieron a los albos organizar una multitudinaria jornada en el Monumental, en la que el caboverdiano tendrá su primer contacto con los simpatizantes.

    Por 
    Rodrigo Fuentealba
     
    Matías Parker
    Vozinha tendrá una multitudinaria recepción ante los hinchas de Colo Colo. FOTO: Xinhua. Zhang Chen

    Colo Colo dio un golpe de efecto en el mercado, uno que pone al club y al fútbol chileno en el mapa. Luego de semanas de negociaciones, el caboverdiano Vozinha -el arquero más popular de la última Copa del Mundo- arribó a Santiago para firmar su compromiso con los albos.

    El jugador ya tuvo su primer contacto con casi un millar de hinchas que lo esperaban en el Aeropuerto Pudahuel. Sin embargo, el cuadro de Macul prepara una verdadera fiesta para presentar a su nuevo fichaje en sociedad.

    Sin embargo, la inquietud ya había cundido entre los simpatizantes. Con el paso de los días, el jugador no conseguía tomar ese vuelo desde Portugal para comprometerse con el club y tampoco daba una señal clara de que su próximo destino estaba en Macul.

    Tras la jornada del viernes, cuando el Consejo de Presidentes de la ANFP autorizó poner su apodo en la camiseta, se cristalizó el primer símbolo claro de que el portero estaba próximo a su arribo.

    “Eso es verdad, estamos al tanto de que ocurrió y nos deja conformes”, decía a El Deportivo el representante del jugador Bernardo Vasconcelos, quien incluso desmintió los rumores que hablaban de la presencia del futbolista en el Rio Innovation Week de Brasil, situación que hubiera retrasado aún más su arribo.

    “Vozinha nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro, así que de ninguna manera estará la próxima semana en Brasil, como se ha dicho”, advirtió el empresario portugués.

    Palabras que reforzaban aún más el inminente viaje del atleta africano, quien descendió del avión procedente de Madrid alrededor de las 21:00 horas del domingo, en Chile.

    Recepción y fiesta

    Una expectación que no dejó a nadie indiferente, ni siquiera a los medios internacionales que esperaban las primeras declaraciones del jugador. Con anteojos y buzo de color verde, de la misma marca que viste a Colo Colo, salió rápidamente hacia el sector de protocolo escoltado por el gerente deportivo Daniel Morón.

    “Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental, muchas gracias”, aseguró el jugador que suma 30 millones de seguidores en sus redes sociales.

    Este martes 4 de agosto, pasado el mediodía, el caboverdiano será presentado a los medios, después de que rubrique su nuevo compromiso con la escuadra de Pedreros.

    Sin embargo, la verdadera fiesta será el miércoles 5 en el estadio Monumental. Cerca de las 19:30 horas, Vozinha tendrá el primer contacto masivo con los hinchas.

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó un aforo de 42 mil personas en el recinto Macul, donde el portero se dirigirá a los simpatizantes, los mismos que lo esperaron más de una semana, después de que el presidente Aníbal Mosa anunciara su fichaje.

    Más sobre:FútbolVozinhaColo ColoEstadio Monumental

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