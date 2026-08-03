Reeditan el “Disco rojo” de Weichafe: el álbum que cambió la historia del grupo

El músico nacional Angelo Pierattini anuncia la esperada reedición del histórico “Disco Rojo” de Weichafe, disponible por primera vez en formato vinilo tras más de dos décadas desde su lanzamiento original. El álbum, segundo en la discografía del grupo, llega completamente remasterizado y con un arte minimalista en formato gatefold, consolidándose como una pieza de colección para seguidores del rock nacional.

“Es un disco importantísimo pa’ la banda, marcó un antes y un después en la historia Weichafera. Fue bien controversial cuando salió, no gustó tanto porque era muy distinto al primero, pero al poco tiempo se transformó en uno de los discos favoritos del público hasta el día de hoy. Vienen canciones emblemáticas (...) Para mí es un álbum que dio el puntapié inicial a mi ruta de compositor, fue en este disco en donde comencé a llevar las canciones desde la casa al ensayo, y con los chiquillos terminar de vestirlas y darle el carácter Weichafero”, Angelo Pierattini, compositor vocalista y guitarrista del disco.

Ya disponible en las principales disquerías del país, el “Disco Rojo” fue editado originalmente a fines de 2002 y registrado por la formación clásica de Weichafe: Angelo Pierattini (voz y guitarra), Marcelo Da Venezia (bajo y voz) y Mauricio Hidalgo (batería). Su portada, teñida de rojo intenso, dio origen al nombre con el que el álbum se transformó en un símbolo dentro de la primera década del dos mil.

Considerado durante años un título descontinuado en formato físico, el disco adquirió estatus de culto entre coleccionistas y fanáticos, marcando un punto de inflexión en la expansión musical de la banda y en su llegada a nuevos públicos y medios, que los reconocieron como uno de los proyectos más contundentes del rock chileno de la época: “musicalmente es el comienzo de un trazo o una voz que sigo desarrollando hasta hoy y que con los chiquillos en este álbum en particular logramos consolidar en un sonido y en una forma de decir lo que pensábamos para luego desarrollarlo en los discos posteriores hasta el 2022”, comenta Pierattini.

Con 12 tracks, el álbum despliega una identidad lírica y musical desprejuiciada, alejándose de los moldes tradicionales del hard rock. Su propuesta integra elementos crudos y cotidianos, cargados de disconformidad, sarcasmo y visceralidad, reflejando una etapa creativa libre, honesta y profundamente conectada con la realidad que rodeaba al grupo.

El “Disco Rojo” impulsó a Weichafe a recorrer Chile de norte a sur y a expandir su presencia internacional con giras por Argentina, donde destacan presentaciones junto a La Renga en Córdoba y Mendoza, el mítico recinto Cemento en Buenos Aires y el prestigioso Festival Cosquín Rock.

La reedición en vinilo de color rojo distribuida por Discográfica Al Abordaje Muchachos, revive canciones que hoy son clásicos, como “Respiro la luz del sol”, “Pichanga”, “Sobras de ayer”, “Pan de la tarde”, “Ripio y soledad”, y la melancólica y folclórica “Las cosas simples”, todas disponibles en esta edición ya presente en tiendas del país.

“Logramos centrar toda la energía del disco en este color rojo que tanto sentido le da a este álbum homónimo muy bien rebautizado por los weichaferos como “el disco rojo”; un color que traduce la energía de las letras, la música de estas canciones y la época en donde se crearon y grabaron”.