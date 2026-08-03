SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Reeditan el “Disco rojo” de Weichafe: el álbum que cambió la historia del grupo

    El álbum no sólo amplió al grupo hacia nuevos públicos, sino que también llevó al rock chileno más duro hacia otros lenguajes, rasguñando el folclor y la canción melódica, en un título clave de los 2000. Hoy llega en vinilo y en un formato especial.

     

    El músico nacional Angelo Pierattini anuncia la esperada reedición del histórico “Disco Rojo” de Weichafe, disponible por primera vez en formato vinilo tras más de dos décadas desde su lanzamiento original. El álbum, segundo en la discografía del grupo, llega completamente remasterizado y con un arte minimalista en formato gatefold, consolidándose como una pieza de colección para seguidores del rock nacional.

    “Es un disco importantísimo pa’ la banda, marcó un antes y un después en la historia Weichafera. Fue bien controversial cuando salió, no gustó tanto porque era muy distinto al primero, pero al poco tiempo se transformó en uno de los discos favoritos del público hasta el día de hoy. Vienen canciones emblemáticas (...) Para mí es un álbum que dio el puntapié inicial a mi ruta de compositor, fue en este disco en donde comencé a llevar las canciones desde la casa al ensayo, y con los chiquillos terminar de vestirlas y darle el carácter Weichafero”, Angelo Pierattini, compositor vocalista y guitarrista del disco.

    Ya disponible en las principales disquerías del país, el “Disco Rojo” fue editado originalmente a fines de 2002 y registrado por la formación clásica de Weichafe: Angelo Pierattini (voz y guitarra), Marcelo Da Venezia (bajo y voz) y Mauricio Hidalgo (batería). Su portada, teñida de rojo intenso, dio origen al nombre con el que el álbum se transformó en un símbolo dentro de la primera década del dos mil.

    Considerado durante años un título descontinuado en formato físico, el disco adquirió estatus de culto entre coleccionistas y fanáticos, marcando un punto de inflexión en la expansión musical de la banda y en su llegada a nuevos públicos y medios, que los reconocieron como uno de los proyectos más contundentes del rock chileno de la época: “musicalmente es el comienzo de un trazo o una voz que sigo desarrollando hasta hoy y que con los chiquillos en este álbum en particular logramos consolidar en un sonido y en una forma de decir lo que pensábamos para luego desarrollarlo en los discos posteriores hasta el 2022”, comenta Pierattini.

    Con 12 tracks, el álbum despliega una identidad lírica y musical desprejuiciada, alejándose de los moldes tradicionales del hard rock. Su propuesta integra elementos crudos y cotidianos, cargados de disconformidad, sarcasmo y visceralidad, reflejando una etapa creativa libre, honesta y profundamente conectada con la realidad que rodeaba al grupo.

    El “Disco Rojo” impulsó a Weichafe a recorrer Chile de norte a sur y a expandir su presencia internacional con giras por Argentina, donde destacan presentaciones junto a La Renga en Córdoba y Mendoza, el mítico recinto Cemento en Buenos Aires y el prestigioso Festival Cosquín Rock.

    La reedición en vinilo de color rojo distribuida por Discográfica Al Abordaje Muchachos, revive canciones que hoy son clásicos, como “Respiro la luz del sol”, “Pichanga”, “Sobras de ayer”, “Pan de la tarde”, “Ripio y soledad”, y la melancólica y folclórica “Las cosas simples”, todas disponibles en esta edición ya presente en tiendas del país.

    “Logramos centrar toda la energía del disco en este color rojo que tanto sentido le da a este álbum homónimo muy bien rebautizado por los weichaferos como “el disco rojo”; un color que traduce la energía de las letras, la música de estas canciones y la época en donde se crearon y grabaron”.

    Más sobre:WeichafeAngelo PierattiniDisco RojoRockMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

    Oposición acusa portazo del gobierno a petición de incluir focalización en platas municipales del megaproyecto

    Alvarado asegura que dentro de los próximos días el gobierno dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    Ley Nain Retamal 2.0: comisión de Seguridad despacha proyecto que extiende legítima defensa a policías de franco

    Ministra Lincolao revela que 14% de los beneficiarios de Becas Chile está en incumplimiento

    Lo más leído

    1.
    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    2.
    ¿Homero existió realmente? Lo que dice la Historia sobre el autor de La Odisea

    ¿Homero existió realmente? Lo que dice la Historia sobre el autor de La Odisea

    3.
    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    4.
    Con obras de Mozart y Philip Glass: recital de piano inmersivo de David Greilsammer llega a Teatro CA660

    Con obras de Mozart y Philip Glass: recital de piano inmersivo de David Greilsammer llega a Teatro CA660

    5.
    La nueva Spider-Man arrasa en Chile y el mundo: las claves de su apabullante éxito

    La nueva Spider-Man arrasa en Chile y el mundo: las claves de su apabullante éxito

    6.
    Brendan Fraser: “En mi opinión, actuar es difícil desde cualquier perspectiva”

    Brendan Fraser: “En mi opinión, actuar es difícil desde cualquier perspectiva”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales
    Chile

    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

    Oposición acusa portazo del gobierno a petición de incluir focalización en platas municipales del megaproyecto

    Alvarado asegura que dentro de los próximos días el gobierno dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda

    Subtel exige cobro de garantías a Wom por $12.900 millones por incumplir despliegue de postergado proyecto de Fibra Óptica Nacional
    Negocios

    Subtel exige cobro de garantías a Wom por $12.900 millones por incumplir despliegue de postergado proyecto de Fibra Óptica Nacional

    Grau dice que la megarreforma no tendrá una “gran diferencia” en la economía y alerta por los efectos fiscales

    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo
    El Deportivo

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo

    Región del Biobío da inicio a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña
    Cultura y entretención

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    El cantante y productor chileno FloyyMenor es reconocido en importante listado de Billboard

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán
    Mundo

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable