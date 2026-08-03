Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones

Un duro emplazamiento hizo este lunes el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), por la postura que ha tenido respecto a las compensaciones para los municipios.

El jefe comunal es una las figuras de oposición que ha planteado reparos a la fórmula propuesta por el Ejecutivo a raíz de las exenciones de contribuciones para adultos mayores de 65 años, contenida en el megaproyecto.

El artículo es el único pendiente de la reforma clave de La Moneda, que será votado este martes en la Sala del Senado. La indicación fue visada por la comisión mixta y fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Vodanovic, de hecho, emplazó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a transparentar cuánto recibiría cada una de las 345 comunas del país bajo las dos alternativas en discusión. Esto, porque su mayor cuestionamientos es la manera en que se distribuirán los recursos compensatorios.

En diálogo con radio Agricultura, Squella planteó que “es bien curioso, porque quienes más cacarearon o levantaron la bandera de que tenía que haber una compensación a propósito de la exención de contribuciones eran los alcaldes de izquierda”.

“Esa compensación deja exactamente a todos los municipios indemne, como si no hubiera existido ningún tipo de modificación legal en materia de ingresos de los municipios, tal cual lo dice la ley con ese artículo que nos falta por aprobar el día de mañana en el Senado, en lo que salió de la comisión mixta. Es decir, quedarían indemnes, no habría ninguna diferencia entre antes del proyecto de reconstrucción y después del proyecto de reconstrucción”, remarcó.

El líder de los republicanos señaló que si bien comparte los planteamientos de alcaldes de izquierda sobre “un desequilibrio enorme en cómo se manejan las finanzas al interior de los municipios”, cuestionó al jefe comunal de Maipú.

“Eso no implica de que se suban por el chorro señores como el alcalde Vodanovic, de quien no me esperaba lo que le he escuchado estos últimos días. Tenía una opinión de él más seria de lo que he visto el último tiempo. Yo espero que sea un lapsus”, advirtió.

A eso agregó que “acá no tiene nada que ver con lo que han planteado los de izquierda hoy día, diciendo que el gobierno está favoreciendo a tales o cuales comunas. Simplemente le está devolviendo lo que por otro lado le devolvió a su vez a los vecinos dueños de esas platas”.

“Yo le diría al alcalde Vodanovic que empiece a llamar a sus amigos senadores de izquierda y que voten a favor. Porque si no, el problema va a llegar directamente a las puertas de la municipalidad de Maipú, porque va a ser el responsable de que no tengan recursos, ni siquiera la compensación base que era lo que iba al fondo con Municipal, que están en el mismo artículo. Entonces, esta irresponsabilidad que están teniendo, se les va a devolver como un boomerang enorme si es que mañana los parlamentarios de izquierda no votan a favor”, enfatizó.

Asimismo, criticó que se pretenda dejar la responsabilidad de la votación solo en el oficialismo.

“Acá se ha tratado de instalar que la carga de sacar adelante el proyecto es del oficialismo y yo veo que es algo compartido. Así que, si es que mañana no se aprueba, nosotros seguimos. Creo que igual en cualquiera de las dos opciones, se apruebe o no, yo esperaría que haya un proyecto de ley que ordene las rentas municipales de una vez”, zanjó.