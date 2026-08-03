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    Ministro Arrau informa que hay más de 65 mil personas privadas de libertad a nivel nacional

    El ministro de Seguridad además detalló que "hay un listado de 40.000 personas prófugas de la justicia en nuestro país".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Tras el comité policial de todos los lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó que el país superó las 65 mil personas privadas de libertad a nivel nacional.

    Según detalló, “hemos pasado la barrera a los 65.000 presos, hoy día nuestro país cuenta en nuestras cárceles con más de 65.000 personas privadas de libertad, cifra que aumenta semana a semana”.

    Ante esto, es que la autoridad destacó la importancia del plan de infraestructura penitenciaria apuntando que “resulta fundamental para poder contar con los medios suficientes para realizar esa labor de buena manera”.

    De igual forma, el ministro se refirió a las personas prófugos de la justicia, señalando que “hay un listado de 40.000 personas prófugas de la justicia en nuestro país, toda la semana estamos trabajando, ustedes veían la semana pasada cómo la policía investigaciones en controles migratorios que realizan en nuestra ciudad, también van cayendo personas prófugas por otro tipo de delitos”.

    Armas provenientes de Argentina

    En la ocasión, el ministro además abordó las armas que han ingresado al país provenientes de Argentina, señalando que “es un fenómeno que detectamos hace bastante tiempo” y que “tenemos una frontera que permite lamentablemente ese tránsito y que estamos trabajando para fortalecer esa permeabilidad de la frontera”.

    Asimismo, sostuvo que “dentro de las armas que se han incautado, que han aparecido dentro de estos operativos, hay algunas armas que habrían pertenecido antes efectivamente a ciertas fuerzas de orden y seguridad y están dentro de los análisis e investigaciones que está realizando el Ministerio Público”.

    Ley de Seguridad Municipal

    Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, abordó la Ley de Seguridad Municipal, que entra en vigencia el próximo 12 de agosto.

    Según detalló con la entrada en vigencia de la ley, “los vehículos de seguridad municipal pasan a ser vehículos de emergencia y por tanto para su conducción se necesita licencia clase F, que es una licencia de carácter profesional que utiliza los organismos fiscales”.

    Arrau además apuntó que “aquella situación debe ser debidamente remediada para efectos de poder establecer una transición ordenada para que estos inspectores de seguridad municipal, que la mayoría hoy día ocupan o obtienen licencia clase B, pasen a rendir las pruebas ante distintos organismos acreditadores”.

    Respecto a los reglamentos, este mencionó que “la misma ley establece de que ciertos reglamentos deben ser dictados hasta con el plazo de un año desde que esta fue publicada en el diario oficial. Es decir, como subsecretaría tenemos hasta el 11 de febrero del 2027 para dictar los reglamentos”.

    “La subsecretaría ha venido trabajando y los equipos de la subsecretaría a toda máquina para poder presentar estos reglamentos con seis meses de anticipación en el caso de alguno y hasta con tres meses de anticipación en el caso de otros del plazo que está fijado por el cronograma”, agregó.

    A su vez, detalló que con la nueva ley los inspectores municipales podrán retener personas en caso de flagrancia. “Podrán dirigir el tránsito, podrán realizar, por ejemplo, retención de bienes en la vía pública cuando exista, por ejemplo, venta de artículos ilegales o cuestiones relacionadas con el uso de la vía pública para realizar alguna actividad que no se encuentra debidamente autorizada por la municipalidad”, añadió.

    Más sobre:Comite PolicialMartín ArrauMinistroSeguridad

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