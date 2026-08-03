Grupo Patio anuncia compra de terreno en Antofagasta para construcción de nuevo outlet

Grupo Patio anunció la compra de un terreno ubicado en el sector Laguna, al norte de Antofagasta, para desarrollar el primer proyecto de formato outlet de la ciudad, con lo que la empresa completaría la operación de siete establecimientos de este tipo en Chile.

La inversión del proyecto, que contempla tanto la compra completa del terreno, del cual grupo Patio tenía el 35% de la propiedad y ahora alcanzó el 100%, así como el desarrollo del outlet, totaliza US$60 millones.

Asimismo la empresa precisó en un comunicado que la primera etapa considera 14.000 m² de GLA y su inicio de obras está proyectado para fines de este año, con una inauguración estimada para mediados de 2028.

“Este nuevo outlet de Patio no solo representará una inversión relevante en un territorio estratégico, sino que también contribuye a nuestra consolidación como líderes en un formato con un gran potencial de crecimiento. Además, sumado a Patio Outlet La Calera, que esperamos inaugurar el último trimestre del año, este proyecto en Antofagasta da cuenta de un plan de crecimiento activo, con foco en el core de nuestro negocio, donde tenemos el mayor expertise y mayores ventajas competitivas”, señaló Thomas Grob, gerente Inmobiliario de Grupo Patio.

Plan estratégico

En el comunicado la compañía recordó que Grupo Patio informó el año pasado un plan estratégico de desarrollo para los próximos años, con foco en las áreas de negocios en las que ven ventajas competitivas, como son la comercial (stripcenters y outlets) e industrial.

Actualmente Patio tiene 5 de estos centros comerciales en operación además del que está pronto a inaugurarse en la ciudad de La Calera, en la Región de Valparaíso, en el tercer trimestre.

En el mismo periodo esperan inaugurar una ampliación de Patio Outlet La Fábrica, en la comuna de San Joaquín en las antiguas instalaciones de la Fábrica Yarur-Sumar.

Grupo Patio, a través de las unidades de negocio Comercial, Industrial y Oficinas, tiene 120 activos en operación, entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos. En tanto, en Perú está presente en las regiones de Ica, Lima, Huacho y Piura.