El dólar bajó en medio del positivo Imacec de junio y borró todo lo que avanzó el viernes pasado

El valor del dólar en Chile el 3 de agosto de 2026.

El dólar arrancó el mes y la semana a la baja en medio de un mejor ánimo internacional y tras un positivo dato del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio, que evitó la recesión técnica.

Al cierre de esta edición, el dólar bajó $7 respecto al cierre de este viernes y llegó a un valor de $925,25 la unidad, su menor valor desde el 10 de julio de 2026 ($923,6). La divisa cayó luego de subir $6,25 el viernes pasado.

Sin embargo, la divisa alcanzó a marcar un mínimo de $922,40, con lo que tocó mínimo de inicios de mes ($921), pero luego moderó su caída.

El dólar en Chile bajó esta jornada luego de cerrar con una baja de $17,15 la semana pasada, pero en el balance del mes subió $9,25, donde anotó su segundo mes seguido al alza, en el cual sumó $42,95 en dicha racha.

Respecto a esta jornada, Ignacio Mieres, head of research de XTB, resaltó el efecto del Imacec de junio. “Refleja una mejora del dinamismo de la economía chilena y entrega soporte al peso. Bajo este escenario, estimamos que el dólar podría mantener una presión bajista durante la sesión y fluctuar en un rango cercano a los $920 y $928″, dijo.

“El retroceso se explica principalmente por el positivo dato de actividad económica local y por una nueva caída del dólar a nivel internacional”, agrega Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes, caía 0,12% a 99,79 puntos.

La debilidad del dólar se explicaba ante un nuevo optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, lo que repercutía en una baja del petróleo y así en menores temores inflacionarios. Esto último alentaba una visión de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda descartar la posibilidad de una subida de las tasas de interés y que las perspectivas futuras se concentren en el momento en que la Fed baja el costo del endeudamiento.

“El descenso del precio del petróleo está reduciendo algo hoy las expectativas de alza de tasas en Estados Unidos para este año”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS a Reuters.

La esperanza de una desescalada del conflicto se basó en la suspensión de los ataques a Irán por parte de Estados Unidos, resaltó Reuters.

Por su parte, el cobre revertía su caída inicial. El valor a tres meses de uno de los principales soportes de la moneda chilena subía 0,64% a US$6,52 la libra en Comex.

El cobre “se mantiene cerca de máximos de dos semanas gracias a restricciones de oferta y expectativas favorables de largo plazo", resaltó Sepúlveda de Admirals.

En tanto, el valor al contado en la Bolsa de Metales de Londres subió 0,80% a US$6,32 la libra. El precio spot viene de cerrar la semana pasada con un alza de 1,59%. Así, el viernes pasado, el promedio anual se situó en US$ 5,97 por libra, 38,67% sobre igual fecha de 2025.

“La cotización avanzó por la menor disponibilidad de metal fuera de Estados Unidos, la debilidad del dólar tras la decisión de la Reserva Federal y una mayor disposición a asumir riesgo. El impulso fue contenido por señales débiles de la industria china y la ausencia de una definición sobre los aranceles estadounidenses al cobre refinado”, explicó en su momento la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).