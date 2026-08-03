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    Política

    Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Brasil para promover agenda de seguridad e inversiones

    Se espera que en su primera parada en Brasilia se reúna con su par Mauro Vieira, con el que, entre otros temas, también abordará el avance en el Corredor Bioceánico Vial.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Brasil para promover agenda de seguridad e inversiones

    El canciller Francisco Pérez Mackenna inició este lunes una visita a Brasil para concretar una serie de reuniones políticas y promover el comercio y la inversión.

    Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores detallaron que la gira iniciará en Brasilia, donde sostendrá un encuentro con su par Mauro Vieira.

    Durante la instancia se abordarán temas de seguridad y defensa, minería, energía, ciencia, cooperación antártica e inteligencia artificial. Además de lo anterior, se espera que durante la instancia se converse también lo referido a los avances en el Corredor Bioceánico Vial.

    “Brasil es un socio clave en la región, tenemos una alianza sólida y oportunidades para seguir profundizando la colaboración en áreas de interés para ambos países como seguridad y defensa, atraer inversión y ampliar nuestra presencia comercial”, destacó el canciller.

    Posterior a su estancia en Brasilia, Pérez Mackenna tendrá encuentros con distintas autoridades en Sao Paulo. En particular, con el gobernador de dicho Estado, Tarcísio de Freitas, y con la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP).

    Además de esto, se reunirá con empresarios chilenos y brasileños para promover el comercio bilateral entre ambas naciones.

    “Chile ofrece estabilidad, dinamismo y un entorno propicio para los negocios, además de una rica oferta de productos y bienes y servicios de alto valor que pueden seguir consolidándose en ese mercado de más de 200 millones de habitantes”, mencionó por su parte el embajador de Chile en Brasil, Issa Kort.

    Actualmente, Brasil es el principal socio comercial de Chile en América Latina y el tercero a nivel global, con un intercambio bilateral que alcanzó los US$ 12.750 millones en 2025.

    Más sobre:CancilleríaFrancisco Pérez MackennaBrasilCorredor BioceánicoSeguridadInversiones

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