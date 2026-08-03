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    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    Revisa a continuación la lista completa de fechas marcadas en el calendario 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo. Foto referencial de archivo

    Llegó agosto y con el paso a un nuevo mes del año cabe preguntarse por los próximos feriados que se presentarán en el 2026.

    Hay una única jornada marcada en el calendario nacional para las siguientes semanas, además de un festivo regional. Revisa a continuación el detalle.

    Feriados de agosto de 2026

    El próximo feriado es el sábado 15 de agosto, donde se conmemora la Asunción de la Virgen.

    Se trata de una jornada que no es irrenunciable, por lo que al encontrarse dentro del fin de semana no marca grandes cambios en las actividades habituales.

    Posteriormente se sitúa el feriado del jueves 20 de agosto, que solo aplica a las comunas de Chillán y Chillán Viejo por el natalicio de Bernardo O’Higgins, tal como establece la Ley 20.768.

    Volviendo a los festivos de alcance nacional, el siguiente fin de semana largo llegará para las Fiestas Patrias.

    Los días irrenunciables este año caen viernes 18 y sábado 19 de septiembre, correspondientes a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosFeriados agostoAgosto 2026AgostoCalendario agostoFeriados ChileFeriados 2026Feriados Chile 2026Feriados agosto 2026Fin de semana largo

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