Minuto a minuto: Vozinha entrena en Colo Colo y espera su presentación en sociedad

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, es presentado ante los medios como nuevo jugador de Colo Colo.

El arquero, cuyo fichaje ha despertado el interés de los hinchas albos, arribó el domingo por la noche y este lunes muy temprano se realizó exámenes médicos.

En tanto, este miércoles habrá una multitudinaria jornada en el Monumental para darle la bienvenida al nuevo portero albo.

Imágenes del primer entrenamiento de Vozinha

El portero ya trabaja junto al Cacique en la previa de la que será su gran presentación a la prensa este martes y el miércoles con los hinchas.

El primer entrenamiento de Vozinha se extendió por una hora y cinco minutos.

¿El inicio de un romance?

Revisa acá el video.

Primer entrenamiento de Vozinha Esta mañana, el arquero de Cabo Verde realizó su primera práctica en Colo Colo.

Con venta de entradas En Colo Colo alistan un multitudinario acto en el Estadio Monumental para darle la bienvenida al mediático arquero de Cabo Verde. ¿Cuál es el costo de las entradas? Entérate en la nota de Matías Parker y Carlos González.

El momento de la firma del contrato Diez días después de que Aníbal Mosa anunciara su fichaje, Vozinha es oficialmente desde el lunes por la tarde jugador de Colo Colo, luego de firmar su contrato con los albos por los próximos seis meses, y con cláusula de renovación automática por toda la temporada 2027. Vozinha y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en el Monumental. Foto: Colo Colo.

El detalle de la cláusula que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con Colo Colo El portero caboverdiano se une al Cacique con un vínculo de seis meses que se puede alargar por un año más. El nombre de Vozinha comenzó a sonar en Colo Colo hace un par de semanas.En la previa del duelo contra Deportes Limache, Aníbal Mosa ya daba por hecha la incorporación. Desde entonces comenzó una larga espera por su llegada. En medio de esto, también se debió enfrentar un problema. Más detalles en la nota de Matías Parker.

En Inglaterra se sorprenden por la recepción a Vozhina de los hinchas de Colo Colo Después de una larga semana de espera, el portero caboverdiano Vozinha llegó a Chile para sumarse a Colo Colo. Durante la noche del domingo arribó el avión con el portero al aeropuerto de Santiago, lugar en el que lo esperaba una multitud de fanáticos. Fue en ese lugar donde el guardameta compartió sus primeras impresiones sobre el club albo. “Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental. Gracias”, señaló. Las imágenes del momento pronto dieron vuelta al mundo, en especial por el impacto que tuvo el africano en el Mundial de Norteamérica 2026. Más detalles en este contenido de Pablo Retamal.

Cuenta oficial del Mundial 2026 alucina con la llegada de Vozinha a Colo Colo Hablar de la repercusión de Vozinha en todo el planeta es casi redundante. El arquero de Cabo Verde fue la gran sensación del Mundial después de sus notables actuaciones con el conjunto africano, con el que consiguió un histórico paso a los dieciseisavos de final, donde cayó agónicamente ante Argentina, por 3-2. Más detalles en el contenido de Carlos González.

Vozinha ya tiene número para defender el arco de Colo Colo El exarquero del Chaves, de la segunda división del fútbol portugués, utilizará el 29. El dorsal era uno de los correlativos vacantes para la actual temporada. Las bases de la Liga de Primera establecen que la numeración no puede superar el número de jugadores inscritos por cada club

Mientras Vozinha es bien recibido, Mele sufre Hoy, Colo Colo presenta ante el mundo a Vozinha, su nuevo arquero que desató una locura en sus primeras horas en el país. Sin embargo, hace dos semanas, todo estaba listo para que el uruguayo Santiago Mele fuera el portero del Cacique. Llegaría desde México en calidad de préstamo para ponerse bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Pero el fichaje se cayó y hoy el charrúa vive una pesadilla. A poco más de una semana de su ratificación en el elenco que dirige Gustavo Quinteros, ex DT de Colo Colo, Mele se enteró de una noticia que atenta directamente contra su estadía en Argentina. El club tiene una deuda impaga con Olimpia de Paraguay, por lo que la FIFA los sancionó con la prohibición de inscribir refuerzos hasta saldar ese monto y los intereses por la demora.

Vozinha firmó contrato Tras realizarse los exámenes médicos, finalmente Vozinha firmó el vínculo que lo une a Colo Colo.

Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha Disponibles de manera oficial en Chile desde hace un mes, las gafas del arquero caboverdiano de Colo Colo pueden traducir conversaciones en tiempo real (por ejemplo, para atajar preguntas de la prensa) y grabar videos en 3K (para enviar a sus contactos en Cabo Verde sin sacar el celular). Más detalles en la nota de Alejandro Jofré

Lo que compartió Colo Colo en sus redes “Vozinha superó los exámenes médicos en Clínica Meds y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo-Colo”, compartieron en las redes sociales del Cacique.

Solo falta la firma para ser jugador de Colo Colo El portero africano se sometió este lunes a los análisis físicos, los que pasó sin dificultades. Este martes será presentado en el estadio Monumental.

Tres horas duraron las pruebas médicas Vozinha se dirige al Estadio Monumental después de una larga revisión médica. El portero caboverdiano se pondrá a las órdenes del entrenador Fernando Ortiz.

Vozinha, con un contrato inicial hasta fin de año Tal como informó El Deportivo, el nuevo arquero de Colo Colo llega con un contrato inicial por el resto de la temporada, con una cláusula de renovación por todo 2027. Es decir, un vínculo que, en el mejor escenario, puede extenderse por un año y medio y que dejaría al golero en condiciones de disputar la Copa Libertadores en el arco del Cacique, con toda la repercusión que conlleva. En Macul apuntan a ese objetivo, considerando la amplia ventaja con la que lideran la Liga de Primera.

5 de agosto, 19:30 horas, Estadio Monumental Vozinha tendrá el primer contacto masivo con los hinchas de Colo Colo el miércoles 5 en el estadio Monumental, a eso de las 19:30 horas. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó un aforo de 42 mil personas en el recinto de Macul, donde el portero se dirigirá a los simpatizantes, los mismos que lo esperaron más de una semana, después de que el presidente Aníbal Mosa anunciara su fichaje. Más detalles en este artículo sobre esta actividad de Vozinha en Colo Colo escrito por Rodrigo Fuentealba.

Vozinha tendrá fiesta masiva Las autoridades permitieron a los albos organizar una multitudinaria jornada en el Monumental, en la que el caboverdiano tendrá su primer contacto con los simpatizantes. Entérate de más en la nota de Rodrigo Fuentealba.

Mientras tanto en Colo Colo... Mientras Vozinha llega a ser titular en Colo Colo, joven portero Gabriel Maureira no lo pasa bien. Lee este artículo de El Deportivo por una situación que involucra al arquero de casa.

La presentación a las 12:30 horas de este martes Según el cronograma difundido por Colo Colo, la presentación de Vozinha será a las 12:30 horas de este martes.

Vozinha podría debutar este domingo Si todo resulta acorde a lo planificado, Vozinha podría ser tomado en cuenta por Fernando Ortiz en la nómina con miras al partido frente a Unión La Calera, por la fecha número 18 de la Liga de Primera 2026, programado para las 17:30 horas de este domingo 9 de agosto de 2026.

“Estoy muy feliz” “Estoy muy feliz de estar aquí, es un honor representar a Colo Colo”, dijo Vozinha en español, anoche en el aeropuerto. “Quiero agradecer el cariño y paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental”, añadió en medio del tumulto.

“La alegría de la semana” “Por lo general, esa gente está esperando que el equipo juegue porque es la alegría de la semana, del mes. Entonces, llegas a un equipo con una fibra social muy grande, Vozinha”, le dijo Mosa a Vozinha.

“Este es un equipo popular”. Aníbal Mosa, en su primer contacto cara a cara con Vozinha, le relató: “Este es un equipo popular. Es un equipo que fue fundado por profesores hace 101 años y que la fuerza se la da la gente: el panadero, el albañil, la trabajadora”.

En el Hotel Pullmann Vozinha pasó la noche en el Hotel Pullman. Desde ahí, muy temprano por la mañana acudió a los exámenes médicos.

“Agasajado como superestrella” “Su llegada a Chile ilustró aún más el entusiasmo generado por sus actuaciones. Recibido por una multitud impresionante en el aeropuerto, Vozinha fue agasajado como una superestrella por la afición del club chileno", han dicho medios internacionales.

La llegada de Vozinha causó expectación Revisa en este video el arribo a Chile del portero de Cabo Verde. Más de 400 personas recibieron al portero caboverdiano y estrella del Mundial 2026, que desembarcó en Santiago en la noche del domingo, para convertirse en la flamante incorporación del puntero de la Liga de Primera.