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    Política

    Senador Walker: “Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de Coquimbo, voto a favor del trámite final (del megaproyecto)”

    El legislador independiente condicionó su apoyo en la votación de este martes en la Sala del Senado, para resarcir a los municipios por la exención de contribuciones. “No voy a dejar a los alcaldes sin compensación, pero mi prioridad como representante de la Región de Coquimbo es preocuparme de la reconstrucción de mi región”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el senador independiente Matías Walker condicionó su apoyo mañana martes en la Sala de Senado al artículo para compensar a los municipios, correspondiente al último tramo del megaproyecto que impulsa La Moneda.

    El legislador puso a disposición su voto favorable a la fórmula que plantea el Ejecutivo si es que la administración del Presidente José Antonio Kast se compromete a inyectar recursos frescos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, que fue afectada por las lluvias.

    “Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de Coquimbo yo voto a favor del trámite final (de la megarreforma)”, dijo.

    El parlamentario enfatizó en que el Ejecutivo se comprometa “por escrito” en disponer de los recursos para la levantar a su región “porque las palabras se las lleva el viento”.

    Walker, eso sí, afirmó que -hasta el momento- desde el gobierno aún no le han respondido a su propuesta para apoyar con su voto el trámite final de la reforma clave de Kast.

    Así, dijo que ha propuesto varias ideas con ese fin, como que se utilice el 2% constitucional para emergencias.

    Y señaló: “Yo no voy a dejar a los alcaldes sin compensación, pero mi prioridad, como representante de la región de Coquimbo, es preocuparme de la reconstrucción de mi región, porque esta ley se llama Ley de Reconstrucción Nacional. Salvo que quieran cambiarle el nombre".

    Requerido sobre sus acercamientos con el gobierno, destacó sus diálogos con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

    Y señaló que la última conversación fue este domingo: “Ellos están trabajando en una fórmula”, dijo.

    Por el contrario, apuntó que si su petición no tiene respuesta desde La Moneda, va a rechazar el último artículo de la megarreforma en el Senado.

    “Yo voy a defender los intereses de la región de Coquimbo hasta el final. No puedo votar a favor si no se garantiza la reconstrucción de la región de Coquimbo”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Matías WalkerMegarreformaReconstrucción nacionalDesde La RedacciónJorge QuirozGobiernoJosé García RuminotJosé Antonio Kast

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