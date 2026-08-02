Tras nuevo test de drogas negativo, exsubsecretario Rodríguez pide examen de ADN a muestra que dio positiva

Nuevo examen de pelo negativo y críticas al laboratorio: los descargos del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez

“Días muy difíciles” dijo estar pasando el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras su salida del gobierno al dar positivo en un control de drogas rutinario.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, reiteró que no es consumidor de drogas y volvió a cuestionar al laboratorio Corthorn Health, que realizó el test.

En la conversación, exhibió nuevamente el último resultado negativo de un nuevo examen de drogas, esta vez realizado por iniciativa propia en UC Christus.

“Han sido días muy difíciles. La verdad, yo estoy viviendo una pesadilla, pero tengo la verdad de mi lado, y yo estoy seguro de que la verdad siempre termina prevaleciendo”, sostuvo.

Laboratorio en tela de juicio

Durante la entrevista, Rodríguez cuestionó la información que ha recibido sobre el análisis original.

“ Si hay dos procedimientos, yo debiese tener dos informes, informes que no tengo. Hasta el minuto, lo que yo tengo es narrativa ”, señaló.

Añadió que solicitó antecedentes sobre la cadena de custodia y un informe cuantitativo que indicara la concentración de la sustancia detectada, pero afirmó que estos no le fueron entregados.

En ese contexto, sostuvo que “una sospecha perfectamente plausible es que acá estamos hablando de un caso de contaminación”.

“Que un laboratorio que tenga estándares internacionales le haga un examen de ADN a ese pelo, porque yo no sé si es mi pelo”, señaló, además.

Rodríguez también afirmó que, según la adjudicación del proceso, el encargado del laboratorio recibió una calificación de “cero” en experiencia.

“¿Sabe cuánta experiencia tiene en el laboratorio? Cero. La adjudicación, la licitación, le puso nota cero”, manifestó.

Nuevo examen

El exsubsecretario sostuvo que el examen de pelo realizado por el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica arrojó un resultado negativo y que su análisis fue enviado a Estados Unidos.

“El de pelo del laboratorio más prestigioso, esto no solo lo hace la Católica, lo manda a Estados Unidos”, indicó, calificándolo como un examen de “un estándar más alto imposible internacional”.

El exsubsecretario señaló que, tras conocer el resultado positivo, se realizó cuatro nuevos exámenes: uno de orina y tres de pelo. El de orina y uno de los análisis capilares resultaron negativos, mientras continúa esperando los otros dos resultados .

Nuevo examen de pelo negativo y críticas al laboratorio: los descargos del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez. Imagen referencial.

Protocolo interno

Consultado sobre cómo tomó conocimiento del resultado de junio, Rodríguez indicó que este le fue informado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien le entregó el documento correspondiente.

Según relató, inmediatamente manifestó a la autoridad y posteriormente a otros representantes del Ejecutivo que, a su juicio, se trataba de un error.

Afirmó que desconoce qué habría provocado ese resultado y mencionó como posibilidades una contaminación, un falso positivo, un error de calibración, la confusión de la muestra o el cruce con algún medicamento.

Nuevo examen de pelo negativo y críticas al laboratorio: los descargos del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez. En la imagen, el subsecretario Máximo Pavez. MARIO TELLEZ

Pese a sus cuestionamientos al resultado, el exsubsecretario afirmó que comparte el estándar establecido por el Ejecutivo.

“Comprendo la decisión del gobierno y considero que en esta materia ha actuado bien”, aseguró.

También señaló que su renuncia no fue una sorpresa y que se trató de una decisión compartida, tanto por el criterio aplicado por el Ejecutivo como por su intención de defenderse sin complicar al gobierno.

“¿Qué sentido tiene: yo, siendo subsecretario, en la plenitud de mi vida profesional, haciendo el trabajo para el cual me he preparado toda la vida, decir ‘me voy a empezar a drogar’, sabiendo que voy a tener un examen en junio? No tiene ningún tipo de sentido”, planteó.

Rodríguez indicó que el Ejecutivo le informó que el procedimiento contemplaba el análisis de una contramuestra, pero sostuvo que no le solicitó expresamente que la realizara , ni antes de su renuncia ni posteriormente.

Asimismo, aseguró que no existe un “doble positivo”, puesto que, según su versión, solo se ha analizado una muestra y la contramuestra permanece sin ser examinada.

El exsubsecretario afirmó que solicitó el análisis de esa contramuestra, pero pidió que fuera realizado por un laboratorio distinto al que hizo el primer procedimiento.

Regreso

Consultado sobre una eventual reincorporación al Ejecutivo, Rodríguez afirmó que actualmente su prioridad no es definir su futuro, sino recuperar su reputación.

“Hoy día mi energía está puesta en reivindicar mi nombre, en defender mi honra, mi reputación, mi historia. Mi energía no está puesta necesariamente en cuál es mi futuro”, indicó.

El exsubsecretario agregó que se encuentra buscando limpiar su nombre de una acusación que considera injusta.

“Yo tenía una vida intachable, sin ninguna raya, sin siquiera un parte, y lo que me llegó es algo injusto”, sostuvo.

Apoyo de Quiroz

Rodríguez aseguró que mantiene su agradecimiento hacia el Ejecutivo y destacó especialmente el respaldo que, según dijo, ha recibido del ministro Quiroz.

“Me he sentido permanentemente acompañado. Comprendo la decisión y comparto el estándar. Agradezco de modo especial el apoyo personal que siempre me ha entregado el ministro Quiroz”, afirmó.

También indicó que, después de su salida, ha conversado con el ministro Quiroz y con otros integrantes del gabinete, aunque confirmó que no ha vuelto a hablar con el Presidente.

Nuevo examen de pelo negativo y críticas al laboratorio: los descargos del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez. En la imagen, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. MARIO TELLEZ

Respecto de un eventual malestar en La Moneda por la manera en que ha enfrentado el caso, aseguró que no ha recibido esa señal.

“A mí no me han transmitido eso. Yo converso permanentemente con miembros del gobierno y no noto esa incomodidad, noto más bien empatía”, dijo.

Respuesta a Manouchehri

Finalmente, Rodríguez respondió a las declaraciones del diputado Daniel Manouchehri, quien sostuvo que el exsubsecretario podría haber tramitado la denominada megarreforma bajo los efectos de drogas.

“El diputado Manouchehri nos tiene acostumbrados a sus declaraciones pequeñas y miserables ”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de iniciar acciones legales por esos dichos, Rodríguez sostuvo que se trata de “un escenario posible”.