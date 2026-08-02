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    Atentado explosivo en Moscú habría estado dirigido a jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia

    Alexandr Chaiko, quien logró sobrevivir al atentado, habría estado celebrando su cumpleaños en el restaurant Balzi Ross, ubicado en la plaza Kudrinskaya.

    Por 
    La Tercera

    La explosión ocurrida el sábado en la noche en un restaurante del centro de Moscú, y que dejó al menos 5 fallecidos y 21 heridos, se habría tratado de un atentado dirigido al comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, Alexandr Chaiko, quien habría estado en el lugar celebrando su cumpleaños.

    Según reportaron medios rusos a las 19.55 hora local un artefacto explosivo fue detonado en el restaurante Balzi Ross, ubicado en la plaza Kudrinskaya de Moscú.

    Esto luego que una mujer intentara introducir el artefacto explosivo al local. Pese a que un guardia de seguridad le impidió el acceso e intentó revisar el paquete éste de todos modos explotó, provocando la muerte de su portadora, el guardia y los otros afectados.

    Chaiko, quien cumplió 55 años el 27 de julio y logró sobrevivir a la explosión, habría reservado y cerrado el local para celebrar su cumpleaños de acuerdo a medios rusos que, a su vez, citan a canales de Telegram.

    El jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia fue designado en dicho cargo en mayo y, previo a ello, dirigió el Distrito Militar Oriental de ese país en la invasión a Ucrania.

    Más sobre:RusiaAlexandr Chaiko

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